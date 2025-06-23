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張清芳難得攜大兒子亮相 母子「真情對話」惹淚

張清芳（中）攜大兒子Nathan（右）上《TVBS看板人物》，左為主持人方念華。（TVBS提供）張清芳（中）攜大兒子Nathan（右）上《TVBS看板人物》，左為主持人方念華。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《TVBS看板人物》日前邀請「歌壇東方不敗」張清芳，及大兒子Nathan一同接受主持人方念華專訪，這次張清芳暌違15年再度推出全新單曲，表示這次是為了醫院發起六億元的公益募款計畫。談起先前重返舞台的經驗，演唱會上粉絲的熱烈回應也讓她當場真情落淚，感動直呼：「原來我都還在你們（粉絲）的生活裡！好像從來都沒有離開過。」

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張清芳談起先前重返舞台的經驗，感動表示粉絲都還在。（TVBS提供）張清芳談起先前重返舞台的經驗，感動表示粉絲都還在。（TVBS提供）

張清芳回憶起歌唱之路感性地表示，當初從一個默默無名的小女孩，一路到變成家喻戶曉的歌手，「這一路我得到的太多了，太多掌聲、太多注意、太多讚美」，也因為如此，她始終心懷感恩，並希望盡全力回饋社會，不論是在疫情期間，為醫護人員義唱打氣，更號召劉若英、蕭敬騰、蕭煌奇、李宗盛等音樂好友一同獻聲，以歌聲為醫護帶來鼓勵與溫暖，近年更全心投入為醫院發起六億元募款的行動，以實際行動回應社會的需要，「希望當我有能力的時候，就多做一點。」

談起大兒子Nathan，張清芳笑稱他是「從小就讓我最愛，然後最氣的那一個」。（TVBS提供）談起大兒子Nathan，張清芳笑稱他是「從小就讓我最愛，然後最氣的那一個」。（TVBS提供）

談起大兒子Nathan，張清芳笑稱他是「從小就讓我最愛，然後最氣的那一個」，但隨即驕傲補充「現在也長得最高、最帥！」當主持人方念華問起Nathan最喜歡媽媽的哪首歌時，他一時想不起歌名，只笑著說：「就是她每次演唱會結束會唱的那首歌。」張清芳立刻在一旁接唱〈燃燒一瞬間〉，Nathan點頭笑說：「對！就是這首！」他回憶每次演唱會尾聲，看到金色彩帶從空中灑落的那一刻，總讓他感到震撼不已，「那畫面真的很漂亮！」

Nathan認為，張清芳最與眾不同的地方，「她始終保持真誠不做作，無論是接受訪問還是站在舞台上，這也是為什麼她的粉絲喜歡她的原因。」讓張清芳不禁既感動又開心笑回：「你怎麼平常不跟我講這些呢？」

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