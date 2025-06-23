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娛樂 音樂

阿布絲金曲入圍6大獎 預告戰袍「屁股會出來！」

〔記者張釔泠／台北報導〕阿布絲ABUS以《QUEENDOM》入圍本屆金曲獎最佳原住民語歌手獎、年度歌曲獎、最佳原住民語專輯獎等六項大獎，阿布絲表示：「六項真的超出我的想像，心情五味雜陳，但覺得真的很感恩。」透露已經準備好紅毯「戰袍」，預告是「不會輸」的風格，「有氣勢、辣，屁股（曲線）會出來！」

阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）

相較於前年入圍四項最後卻抱蛋而歸，她表示這次心情「平穩」多了，會以平常心面對，至於最想得到哪一個獎項？她說：「我想會是『年度歌曲獎』，因為這代表我的族群聲音被聽見了，對我來說是最有意義的事。要拿一定要拿最不容易的，這樣的野心還是有在。」

她坦承上次角逐失利後有陷入失落期，「頒獎典禮當天還好，後來就反應在身上，會失眠、吃不下，有一種卡住的感覺，一直悶悶的。」尤其是當時她正要籌備第二張專輯，覺得壓力更大，後來決定先回部落，找回生活的步調，也慢慢找回自己。

阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）

她第一張專輯充滿野性風格，給第二張的定調是要充滿女性力量，回到東部後她才瞭解到女性力量也也很柔軟 ，「所以第二張專輯比第一張專輯更穩重， 跟自己的自省有關，有很大的進步。」

她之前曾透露外婆罹癌，目前也還在治療中，「有時間就回去看她，陪她還有媽媽去海邊走走。」她表示外婆很開明，「她覺得生病就來了啊 ，但是生活還是要過， 有什麼就面對，在這方面給我滿大的啟發的。」

阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）阿布絲以概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎。（華納提供）

這次的金曲獎頒獎典禮，阿布絲的媽媽也會到場，而外婆就在家等她的好消息，不管得獎與否，家中都會殺兩頭豬，和全部落的一起慶祝。

近期，阿布絲也剛從荷蘭藝術節歸來，笑說到國外眼睛特別亮，「看了很多帥哥，帶了很多energy回來。」這些年雖然她曾遇到一些曖昧對象，不過因為工作太忙，實在無法兼顧愛情與事業，最後都會自己喊卡。

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