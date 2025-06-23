起亞虎「神級啦啦隊長」金韓拿突宣布結婚 甜嫁小3歲團長男友

金韓拿為起亞虎啦啦隊隊長。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神金韓拿隸屬於起亞虎棒球隊，現年35歲的她擁有高挑、火辣的身材，加上美艷又凍齡的外型，吸引大批球迷追隨，去年隨隊來台交流應援也掀起一陣討論。今（23）她突然在IG宣布結婚喜訊，對象是小3歲的應援團長김정석（音譯：金正碩），令外界震驚。

金韓拿宣布結婚。（翻攝自IG）

金韓拿在IG發文透露，日前遭到韓媒搶先公開結婚消息，讓她一度措手不及，於是決定親自宣布喜訊，「消息比預期更早傳開，起初我有些慌張，也苦惱著該怎麼對向我詢問的粉絲們開口，沒想到大家都給予我真摯的祝福，反倒讓我覺得自己當初的擔心是多餘的」。

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金韓拿坦言，過去一直忙於工作，原以為結婚對她來說是很遙遠的事，「沒想到我也迎來了這麼幸福的一天，我們因為『應援』而有共同話題，也因此遇見想要共度餘生的人，並承諾要攜手走入婚姻，收到了這麼多祝福，我也會以更熱情的應援回報大家。」

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