金曲獎頒獎嘉賓陣容揭曉 「東方不敗」張清芳暌違多年回歸

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日（六）晚間在台北小巨蛋登場，今公布頒獎嘉賓陣容，包含9m88、J.Sheon、Karencici、Panos A. Panay（美國國家錄音學院主席）、千田愛紗、王若琳、李玖哲、李權哲、邱淑蟬、孫盛希Shi Shi、張清芳、曹雅雯、陳明章、陳星翰、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛Usay Kawlu、蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐等人都將一同參與一年一度的金曲盛會。

金曲36頒獎嘉賓張清芳。（台視提供）

歌壇「東方不敗」張清芳暌違多年回歸金曲舞台，將以頒獎嘉賓身分登場，她表示：「金曲獎是亞洲音樂的指標，典禮更是全亞洲人觀看學習的聖典，能再度上台感到無比榮耀，這也表示我還年輕！」也鼓勵年輕創作者：「勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感，將作品當作情緒抒發的出口。」

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金曲36頒獎嘉賓李玖哲。（台視提供）

金曲歌王李玖哲回憶起過去坐在台下等候獎項公布的那一刻的緊張情緒，笑稱：「也是提醒我很久沒入圍啦，哈哈！」這回擔任頒獎嘉賓也做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」談及摯友方大同，感性表示：「看到他入圍很多項很替他開心、驕傲，相信他在天上也一起參加這個盛宴，他的音樂會永遠都在。」

金曲36頒獎嘉賓羅時豐。（台視提供）

金曲歌王羅時豐，繼擔任第33屆金曲獎主持棒後，今年以頒獎人身分參與這場音樂盛事，期望能透過自己的鼓勵以及音樂獎項的肯定，激勵更多的客家歌手，唱出屬於自己的音樂。此外，羅時豐也表示自己生活中也充滿許多年輕一代的音樂，給予高度讚賞：「音樂是時代的投射，新的時代會有新的『發聲者』，我自己也都在向他們學習。」

金曲36頒獎嘉賓千田愛紗。（台視提供）

分別在第19屆以及第22屆獲得「最佳演唱組合獎」，「大嘴巴」的女主唱千田愛紗，睽違多年回到金曲獎舞台將擔任頒獎人，表示：「入圍就是被肯定，平常心的去享受金曲獎這麼多優秀的音樂人在同一個空間裡的頒獎典禮。」也特別提及近期關注的音樂人：「恐龍的皮除了音樂很獨特好聽之外，他們的創意讓我愛上他們。」

金曲36頒獎嘉賓頑童 MJ116。（台視提供）

「嘻哈天團」頑童MJ116於月初帶著新專輯《OGS》正式回歸，也將合體擔任本屆金曲獎頒獎嘉賓，直呼：「很開心，而且這次是真的正式合體！希望大家也多多支持我們的新專輯。」也藉此和所有的入圍者道賀：「入圍就是肯定，代表我們做的音樂被大家關注看見，好好享受這些時刻。」

金曲36頒獎嘉賓麋先生。（台視提供）

曾獲得第25屆金曲獎「最佳樂團獎」的麋先生今年將以頒獎嘉賓身分站上舞台，為此感到榮幸：「主角是所有的入圍者，我們的任務就是別吃螺絲，為大家好好服務。」談到今年「最佳樂團獎」的激烈競爭，麋先生也透露入圍的多是熟識多年的老朋友，開心坦言能在這個階段一起創作音樂，「我們都已經是『最佳樂團』了！」

曾多次獲得金曲獎肯定的三金得主盧廣仲，再次以頒獎嘉賓的身分回到金曲舞台，相較過去坐在台下等候獎項揭曉時的緊張，幽默表示：「當頒獎人晚餐可以吃得比較慢，消化比較好。」也向入圍好友們喊話：「結束後可以找我吃宵夜！」

曾演出盧廣仲、A-Lin、林家謙等藝人MV，參演《返校》、《刻在你心底的名字》等多部電影的曾敬驊首度擔任金曲獎頒獎嘉賓，開心表示：「期待典禮當天與大家見面！」而在戲劇作品中，音樂也佔據很重要的位子，曾敬驊也分享音樂對自己的意義：「音樂是我靠近人群、理解世界的方式。在拍MV時也能藉由音樂去找到角色情緒，理解他的需求，在生活中也是如此。」。

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