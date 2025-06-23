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娛樂 音樂

不藏了！陳奕迅20歲愛女正式出道 露面美成這樣

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅20歲愛女 「CONSTANCE」陳康堤今天公布重磅喜訊，正式加盟香港華納音樂，並預告即將推出首支英文單曲《doll》，同時釋出首波造型宣傳照以及新歌《doll》前導影片，展現其獨特氣質與音樂態度。

陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）

陳康堤的個人IG@_constancec_ 社群帳號也同時從「私人」更新為「公開」，正式展開與樂迷的互動交流，並公開《doll》錄音室片段。這首歌由她與年輕且備受尊敬的詞曲創作人兼製作人 Ernest Choi共同創作，他以與竇靖童的合作而聞名。造型照由香港攝影師Issac Lam林俊彥 操刀，Issac表示，陳康堤第一次面對造型拍攝，開始時可能有小緊張，但很快便很駕輕就熟，完全不像第一次的感覺。

陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）

陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）陳奕迅愛女陳康堤出道。（香港華納音樂提供）

陳康堤表示《doll》不僅是一首歌曲，更是她個人經歷的真情流露，她在情感動盪之中創作了這首歌曲，用 《doll》作為比喻，描繪出洋娃娃般被操縱的感受。歌曲將於6月26日00：00平台上架，MV將於當晚9點上架，敬請密切鎖定陳康堤與香港華納音樂官方社群平台。

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