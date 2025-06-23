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娛樂 最新消息

連晨翔夜市狂撩孫淑媚 理想型放閃暗示劉品言

女粉受不了啦！孫淑媚連晨翔逛夜市曖昧指數狂飆。（華視、公視台語台提供）女粉受不了啦！孫淑媚連晨翔逛夜市曖昧指數狂飆。（華視、公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，昨（22）日晚間9點公視台語台、10點華視主頻道播出第四集。本劇在35-54歲觀眾中表現最為搶眼，如如與豪豪一起逛夜市的曖昧橋段，在女性觀眾間飆到0.75，而志安在瑞秋家的廚房裡，一起備菜聊心事的溫馨劇情，在男性觀眾間更是衝至0.80。本劇在串流平台Netflix上也大獲好評，連續三週奪下排行榜第一名！

志安在瑞秋家的廚房裡，一起備菜聊心事。（華視、公視台語台提供）志安在瑞秋家的廚房裡，一起備菜聊心事。（華視、公視台語台提供）

劉書宏飾演葡萄農陳冠中。（華視、公視台語台提供）劉書宏飾演葡萄農陳冠中。（華視、公視台語台提供）

志安（李李仁飾演）在學校演講時，被岳母當眾揭露早已不是CEO的事實，甚至指控他殺了自己的老婆！志安也因為這樣被警方帶走，而無法繼續住在汽車旅館。如如（孫淑媚飾演）原本很開心能在電台主持節目，沒想到竟然是取代瑞秋（鍾欣凌飾演）的「拜六禮拜」，這讓身為好姊妹的她斷然拒絕。而世美（丁寧飾演）在包工程受挫後，非但沒有沮喪，反而越挫越勇、努力開拓新客源，也因此認識了葡萄農陳冠中（劉書宏飾演）。

如如幫豪豪帶領的拳擊隊募比賽經費。（華視、公視台語台提供）如如幫豪豪帶領的拳擊隊募比賽經費。（華視、公視台語台提供）

本集中孫淑媚飾演的蕭如如，和連晨翔飾演的楊家豪曖昧指數直線上升。劇中豪豪為了感謝如如幫拳擊隊募款，邀約她一起逛夜市，沒想到逛著逛著，兩人之間的情愫也悄悄滋生。談到和小鮮肉談戀愛，孫淑媚笑說入行至今，親密戲最多的就是《拜六禮拜》，開拍前很緊張、怕尷尬，還好導演懂得他們的不安。而連晨翔也大讚戲裡的如如，是個很有想法、很勇敢的人。更大方表示，自己的理想型是可以讓他的情緒維持健康，也認為女生不管到了幾歲，都還是擁有一顆少女心。一番言論宛如再度告白老婆劉品言，甜蜜又動人。

而《拜六禮拜》除了描述大齡女子的感情戲，劇中的姊妹情更是一大亮點。戲裡如如一度要取代瑞秋主持電台節目，卻因為不想傷害瑞秋而斷然拒絕。談及這場戲，鍾欣凌卻笑說假如她是如如，當然先看酬勞多不多，如果酬勞夠多的話，接下節目後再跟好友解釋「以後一起花」。

三位女主角從戲裡到戲外的感情都好得令人羨慕，彷彿片頭曲〈朋友之歌〉唱著「朋友啊朋友，聽起來淡薄仔無知，我一生無條件相伨你」，輕快的節奏與歌詞，完美呈現瑞秋、世美與如如之間的姊妹默契。樂團主唱劉正與吉他手翔煜笑說，他們是以自身的經歷為創作靈感，過程中也讀了劇本、揣摩角色心境，看到自己寫的歌出現在戲裡時，會突然忘記是自己的作品，只覺得角色好像真的唱出他們的心聲。

至於戲裡的完美先生洪志安被岳母指控殺妻後，成為小鎮上的議論焦點，就連世美和如如都跟著繪聲繪影，只有瑞秋相信他沒有殺人。鍾欣凌坦言，周瑞秋是個很需要證明自己值得被愛的角色，加上志安是初戀，更讓她覺得只有自己能救志安！不過談及如果現實中遇見一樣的狀況，李李仁倒是認為，初戀在每個人心中都有一個特別的位置，但就讓她留在那個位置即可。

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