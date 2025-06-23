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娛樂 音樂

市長快看又是高雄！八三夭全新巡演港都出發 邀萬人辦生日趴

〔記者陳慧玲／台北報導〕近年來許多大型重要演唱會都前進高雄舉辦，陳其邁市長也多次在社群分享這些演出訊息，在歌迷期盼下，八三夭終於公布今年生日趴的地點，正是可容納萬人的高雄巨蛋。

八三夭今年將到高雄舉辦生日趴演唱會。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭今年將到高雄舉辦生日趴演唱會。（KKLIVE、不搖就滾提供）

八三夭今（23日）宣布好消息，全新巡演「沒有翅膀的人」8月30日將在高雄巨蛋起跑，這也是他們睽違兩年後再次唱回高雄巨蛋，要和歌迷開心舉辦「萬人生日趴」。

每年831前後，都是八三夭慶祝生日趴的好時機，今年是團員舉辦「生日趴」的第17年，除了演唱會，八三夭也延續「夭怪嘉年華」的初衷，會持續關注新世代音樂能量，系列活動也將陸續公告。

八三夭將在高雄巨蛋展開全新巡演。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭將在高雄巨蛋展開全新巡演。（KKLIVE、不搖就滾提供）

八三夭高雄巨蛋演唱會門票，7⽉11⽇中午12點起先開放星展銀⾏信用卡與簽帳金融卡持卡⼈於KKTIX官網優先購票；7月12日中午12點則於KKTIX及全家便利商店FamiPort全面開賣。

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