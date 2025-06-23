男神揭露童年創傷！豁出去全說了 驚人反應曝光

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「燎慾系男神」KIRE 凱爾以情慾系音樂創作、高顏值，以及充滿張力的現場演出擄獲粉絲的心，也憑藉創意與幽默的社群內容成為流量擔當，從與粉絲接送炎亞綸、小賴等藝人的百萬流量節目《接班人》，到近期邀請粉絲參與形象照拍攝等熱門話題，都讓人直呼：「根本是最寵粉的男神！」

如今，他將以全新 MV 再度挑戰自我，揭露自己內心深處的複雜情感。全新發行 MV 一次收錄兩首單曲〈angel〉與〈down〉，首尾呼應的劇情觸動人心，中間穿插的大尺度畫面更引爆話題，讓 MV 上線後，迅速引起網友轉發和熱議。

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KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〈angel〉揭開 KIRE 內心的創傷，MV 前後，從男孩憂鬱的神情及深情歌詞結合的意境，暗示自己童年所受的創傷以及一場與自我的和解之旅。

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

至於單曲〈down〉則完全反轉情感氛圍，以挑逗的西語低語，MV 從開頭便毫無保留地呈現情慾的真實樣貌。那句 ＂Tu cuerpo pide más＂（你的身體渴望更多），挑戰了愛與慾的邊界。KIRE 的大膽表現，讓人看完直呼：「這也太敢拍了吧！」

KIRE 目前也開始投入新專輯的籌備，也即將於 9 月前往英國舉辦專場演唱會。持續熱衷關注公益議題的 KIRE，除了品牌周邊販售所得會捐出 10% 給有需要的機構，也透露自己正在籌劃一項與音樂相關的公益計畫，希望透過自己的影響力，將更多資源帶給有需要的人。

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