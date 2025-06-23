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男神揭露童年創傷！豁出去全說了 驚人反應曝光

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「燎慾系男神」KIRE 凱爾以情慾系音樂創作、高顏值，以及充滿張力的現場演出擄獲粉絲的心，也憑藉創意與幽默的社群內容成為流量擔當，從與粉絲接送炎亞綸、小賴等藝人的百萬流量節目《接班人》，到近期邀請粉絲參與形象照拍攝等熱門話題，都讓人直呼：「根本是最寵粉的男神！」

如今，他將以全新 MV 再度挑戰自我，揭露自己內心深處的複雜情感。全新發行 MV 一次收錄兩首單曲〈angel〉與〈down〉，首尾呼應的劇情觸動人心，中間穿插的大尺度畫面更引爆話題，讓 MV 上線後，迅速引起網友轉發和熱議。

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〈angel〉揭開 KIRE 內心的創傷，MV 前後，從男孩憂鬱的神情及深情歌詞結合的意境，暗示自己童年所受的創傷以及一場與自我的和解之旅。

KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE探索禁忌情慾藝術無極限。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

至於單曲〈down〉則完全反轉情感氛圍，以挑逗的西語低語，MV 從開頭便毫無保留地呈現情慾的真實樣貌。那句 ＂Tu cuerpo pide más＂（你的身體渴望更多），挑戰了愛與慾的邊界。KIRE 的大膽表現，讓人看完直呼：「這也太敢拍了吧！」

KIRE 目前也開始投入新專輯的籌備，也即將於 9 月前往英國舉辦專場演唱會。持續熱衷關注公益議題的 KIRE，除了品牌周邊販售所得會捐出 10% 給有需要的機構，也透露自己正在籌劃一項與音樂相關的公益計畫，希望透過自己的影響力，將更多資源帶給有需要的人。

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