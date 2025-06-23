S.H.E高雄「合體」了！田馥甄逼哭Selina 突爆不一定能繼續唱

田馥甄完成高雄兩場演出，留給歌迷美好回憶。（何樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄完成高雄衛武營外戶外劇場兩場「田調」Live in Life野地小巡演，昨（22日）晚好姊妹Selina和Ella都特別南下到現場看演出，S.H.E台上、台下「合體」，帶給歌迷大驚喜，田馥甄台上的感性一段話，也讓Selina在台下爆哭，身旁的Ella還摸摸她的頭給予安慰。

高雄場「田調」巡演，田馥甄把原本戶外劇場觀眾席的階梯作為舞台、階梯層次加上唯美燈光，設計不同光影為每一首歌打造獨特的視覺饗宴，結合衛武營建築與城市之美，讓歌迷留下難忘印象。

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田馥甄希望歌迷把「田調」的精神留在心裡。（何樂提供）

一連兩天高雄場都吸引數千名粉絲守在外圍公園聆聽同樂，田馥甄不忘對聽場外聽「漏音」的歌迷開玩笑：「你們爽不爽？」還笑稱要去拿「抖內箱」來收費。她在台上則獻唱《Love》、《一一》作為高雄場限定歌曲。

Selina（左）爆哭，身旁的Ella摸頭安慰。（翻攝自臉書）

昨晚最感性一幕則是田馥甄看到Selina和Ella也在台下看演出，她談到：「她們也在做著人生幸福和開心的事，她們也在發光，我們真的是上天的恩賜，讓我們有這麼美好的情感，從小時候十幾歲，一路懵懵懂懂走到現在，感情越來越濃烈，越來越相愛，這是上天給的緣分，謝謝你們，謝謝老天爺！」聽到田馥甄台上這段話，Selina在台下爆哭。

Selina（左）和Ella特別南下高雄看演唱會。（翻攝自臉書）

田馥甄又繼續說：「Selina很可愛，說託我的福，她可以到各地旅遊，田調之旅不僅是來看我演出，大家到不同的地方，看不一樣的風景，這過程是田調的精神，心是滿滿的。」

另外田馥甄還談到：「如果有一天不再有田調，我也不一定有能力或有辦法繼續唱歌給你們聽，要記住這段旅程帶給你們什麼，把這些帶進生活裡面。」

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