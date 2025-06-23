晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

凍齡美顏玉女蘇慧倫隱藏身分是「老大」！歌迷抖出她真實面目

〔記者陳慧玲／台北報導〕玉女歌手蘇慧倫總是被粉絲誇超凍齡，昨（22日）晚她在Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，造型漂亮，一個轉身還露出美背，直呼害羞。

蘇慧倫演唱會轉身露出美背，全場尖叫。（相信音樂提供）蘇慧倫演唱會轉身露出美背，全場尖叫。（相信音樂提供）

蘇慧倫獻唱《抬頭紋》、《就說給我聽》等收錄在新專輯《輕重》裡的歌曲，另外也帶來伍佰寫的《被動》，以及《Lemon Tree》、《鴨子》等經典曲，台下歌迷全都跟著大合唱。

蘇慧倫希望演唱會是充滿愛的一晚。（相信音樂提供）蘇慧倫希望演唱會是充滿愛的一晚。（相信音樂提供）

另外唱到《我到底怕你什麼》時，蘇慧倫準備了MV裡的玫瑰花送給台下幸運歌迷，安可時歌迷熱情呼喊，她也清唱《被愛是鑽石》、《秋天的海》等4首歌曲。

蘇慧倫被歌迷暱稱「老大」，演唱會互動開心。（相信音樂提供）蘇慧倫被歌迷暱稱「老大」，演唱會互動開心。（相信音樂提供）

由於多年來蘇慧倫粉絲都暱稱她「老大」，昨晚她也好奇問大家：「你們到底為什麼叫我老大？」歌迷回應：「因為妳都叫我們快點回家」、「因為妳以前很兇」，蘇慧倫尷尬笑回：「是不是你們翹課去簽唱會？我希望從今天開始在你心中是溫柔的。」

蘇慧倫演唱會上視訊唯美。（相信音樂提供）蘇慧倫演唱會上視訊唯美。（相信音樂提供）

沒想到歌迷反而希望她能繼續兇下去，她說：「在你們心中能當你們老大也是很幸福的一件事，也希望今晚是被愛的一晚。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中