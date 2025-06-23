凍齡美顏玉女蘇慧倫隱藏身分是「老大」！歌迷抖出她真實面目

〔記者陳慧玲／台北報導〕玉女歌手蘇慧倫總是被粉絲誇超凍齡，昨（22日）晚她在Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，造型漂亮，一個轉身還露出美背，直呼害羞。

蘇慧倫演唱會轉身露出美背，全場尖叫。（相信音樂提供）

蘇慧倫獻唱《抬頭紋》、《就說給我聽》等收錄在新專輯《輕重》裡的歌曲，另外也帶來伍佰寫的《被動》，以及《Lemon Tree》、《鴨子》等經典曲，台下歌迷全都跟著大合唱。

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蘇慧倫希望演唱會是充滿愛的一晚。（相信音樂提供）

另外唱到《我到底怕你什麼》時，蘇慧倫準備了MV裡的玫瑰花送給台下幸運歌迷，安可時歌迷熱情呼喊，她也清唱《被愛是鑽石》、《秋天的海》等4首歌曲。

蘇慧倫被歌迷暱稱「老大」，演唱會互動開心。（相信音樂提供）

由於多年來蘇慧倫粉絲都暱稱她「老大」，昨晚她也好奇問大家：「你們到底為什麼叫我老大？」歌迷回應：「因為妳都叫我們快點回家」、「因為妳以前很兇」，蘇慧倫尷尬笑回：「是不是你們翹課去簽唱會？我希望從今天開始在你心中是溫柔的。」

蘇慧倫演唱會上視訊唯美。（相信音樂提供）

沒想到歌迷反而希望她能繼續兇下去，她說：「在你們心中能當你們老大也是很幸福的一件事，也希望今晚是被愛的一晚。」

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