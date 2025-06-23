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破相濺血遭疑「是真的受傷嗎」！筠熹火大反擊 粉絲道歉了

樂天女孩筠熹與愛犬玩耍時不慎被咬傷臉部，因此臨時向球團告假，引球迷擔憂。（翻攝自IG、經紀人提供）樂天女孩筠熹與愛犬玩耍時不慎被咬傷臉部，因此臨時向球團告假，引球迷擔憂。（翻攝自IG、經紀人提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩筠熹近日驚傳與愛犬玩耍時不慎被咬傷臉部，由於傷勢嚴重，因此臨時向球團告假，引發球迷擔憂，筠熹也於昨（22）日對外報平安，強調傷勢已處理，休養幾天就能重返球場。沒想到竟有名粉絲回覆筠熹IG限時，「你是真的受傷嗎」？質疑的口吻令筠熹感到相當冒犯，立刻火大反擊。

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針對外界質疑是否真的受傷的言論，筠熹感到相當冒犯，立刻火大反擊。（翻攝自IG）針對外界質疑是否真的受傷的言論，筠熹感到相當冒犯，立刻火大反擊。（翻攝自IG）

針對質疑，筠熹火大表示，「每次就是會有這種不是我粉絲的人講這種奇怪的話。我除了球賽外，仍有外景通告、公開活動、直播等工作，到底是什麼樣的狀況，會讓你質疑我是真的受傷嗎？真的是要好好聊天欸」。

事發不久，該名粉絲馬上出面道歉解惑，她表示當下並未看到筠熹被愛犬咬傷的新聞，再加上筠熹曾曬照將自己臉貼紗布的模樣，與女團i-dle成員舒華的「受傷妝容」對比，讓她以為筠熹是在仿妝，才會留下該私訊內容，她也強調自己絕不是故意要攻擊筠熹。

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