晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

父親吃藥有幻覺 苗可麗暖喊：爸別怕，有我在

苗可麗現在有空會多陪伴爸爸。（翻攝自臉書）苗可麗現在有空會多陪伴爸爸。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕苗可麗5月低調透露83歲慈母已於3月安詳過世，透露媽媽走得平靜、沒有痛苦，是在睡夢中離開人世。

昨天苗可麗又在臉書發文，表示爸爸因為帕金森服藥而有幻覺的副作用，常常會指著某個角落告訴她：「有人在那裡吵架，或是這裡是什麼地方我要回家，看他小心翼翼的走路，原來是地上都是水，還有魚。」

相關新聞：苗可麗母喪3個月仍走不出  很後悔1事：我怎會不擁抱祢

苗可麗說，她從否定父親到跟他爭執，說這都是你的幻覺，「當然，父親會非常生氣，覺得他說的明明都是『事實』，到現在，我會認同並配合他的劇本演出，幫他抓魚、幫忙勸架，過去質問對方是誰....甚至罵他們一頓。」

相關新聞：苗可麗夜市擺攤最終集！男星遭酸「很會演」走心曝真相

前天父親要苗可麗打電話報警，因為他被綁架了，「昨天他安靜了許久，我看他一直盯著腳趾頭問：你在看什麼，他小聲的說：我的腳趾頭有一隻貓」，當場，苗可麗告訴父親：「我趕牠走，他馬上抓住我的手說：不要這樣。」苗可麗說，她和父親在他的世界裡，得到理解和認同，所以比較少生氣，而且恐懼因為她出面幫忙調解，很快就放下了恐懼。

苗可麗說，或許面對老人家的幻覺，與其用盡力氣想拉他出來，不如融入他的世界，這樣彼此應該都會快樂些，她告訴爸爸別怕：「有我在！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中