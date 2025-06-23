父親吃藥有幻覺 苗可麗暖喊：爸別怕，有我在

苗可麗現在有空會多陪伴爸爸。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕苗可麗5月低調透露83歲慈母已於3月安詳過世，透露媽媽走得平靜、沒有痛苦，是在睡夢中離開人世。

昨天苗可麗又在臉書發文，表示爸爸因為帕金森服藥而有幻覺的副作用，常常會指著某個角落告訴她：「有人在那裡吵架，或是這裡是什麼地方我要回家，看他小心翼翼的走路，原來是地上都是水，還有魚。」

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苗可麗說，她從否定父親到跟他爭執，說這都是你的幻覺，「當然，父親會非常生氣，覺得他說的明明都是『事實』，到現在，我會認同並配合他的劇本演出，幫他抓魚、幫忙勸架，過去質問對方是誰....甚至罵他們一頓。」

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前天父親要苗可麗打電話報警，因為他被綁架了，「昨天他安靜了許久，我看他一直盯著腳趾頭問：你在看什麼，他小聲的說：我的腳趾頭有一隻貓」，當場，苗可麗告訴父親：「我趕牠走，他馬上抓住我的手說：不要這樣。」苗可麗說，她和父親在他的世界裡，得到理解和認同，所以比較少生氣，而且恐懼因為她出面幫忙調解，很快就放下了恐懼。

苗可麗說，或許面對老人家的幻覺，與其用盡力氣想拉他出來，不如融入他的世界，這樣彼此應該都會快樂些，她告訴爸爸別怕：「有我在！」

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