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娛樂 電視

哈孝遠追林彥君多次慘遭打槍 她認了「有想過在一起」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（24日）晚9點播出「好成這樣竟然沒在一起！他們的友誼很純…你信嗎？我是不信」，藝人林彥君因為和哈孝遠一起主持美食節目成為朋友：「他很會吃，那女生為了瘦，每個都只想吃一口試味道，所以為了不要浪費，我就會麻煩他把剩下的食物全部吃掉。」但主持人阿Ken聽完覺得共食的行為有些親密，林彥君解釋說單純只是和好友分享美食而已。

林彥君（左）、哈孝遠（右）曾爆出曖昧。（中天提供）林彥君（左）、哈孝遠（右）曾爆出曖昧。（中天提供）

而阿Ken也想知道哈孝遠的想法：「因為我跟納豆也主持過很多外景節目，但從來沒有一起互吃東西。」哈孝遠則坦言：「一開始確實為了吃她口水，因為她有拍一個很經典的廣告，我就覺得她是我心目中的女神，後來我居然可以跟她一起主持節目，簡直是夢想成真，但現在我是真的只想吃食物，因為我不想浪費。」

哈孝遠還透露曾對林彥君釋出好感，只可惜都被拒絕，「我有幾次約她半夜去吃東西或看電影她都拒絕，就很明顯地感覺那就算了。」在場來賓聽了都很好奇林彥君是否也曾對哈孝遠動心過？林彥君則說：「我跟他真的很聊得來，其實我有想過我們在一起是不是適合的，但因為當情侶有很多事情要考量，不是只是愛來愛去而已，所以我覺得當朋友比較好。」

哈孝遠分享過去曖昧史。（中天提供）哈孝遠分享過去曖昧史。（中天提供）

阿Ken感受到現場氣氛有些曖昧，接著又追問彼此的另一半是否會吃醋？哈孝遠則笑說：「我跟我老婆報備今天要跟彥君錄影，我老婆很冷靜地說『你不要在節目上講我不喜歡她的事』，但隨著我的一些『功能』慢慢下降、喪失之後，她現在沒有了，對我也越來越放心，只是我們在節目裡塑造出來的感覺，以前的女友真的會吃醋。」

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