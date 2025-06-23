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娛樂 最新消息

長影片沒人看？網紅HOOK靠料理和歷史長片逆勢成長

〔記者胡御柔／台北報導〕歷史系畢業的YouTuber HOOK，近年憑藉結合歷史與生活的主題型內容，成功建立個人風格。即便現在影音平台以短影音為主流，HOOK卻逆勢以高製作品質的長影片持續創下高點閱佳績，穩居YouTube歷史型創作者代表之一。

不少粉絲留言表示：「看得出她真的很認真想把影片做好」、「歷史相關主題居然可以這麼有趣，比課本有趣太多！」HOOK的頻道將冷門歷史轉化為趣味生活題材，讓觀眾輕鬆吸收知識，連不愛念書的觀眾都大讚「好上癮」。

【料理史王】系列由HOOK親自下廚，還原歷代飲食文化，讓觀眾彷彿「吃回過去」。影片不僅結合歷史知識與生活實作，更兼具視覺美感與教育意義，成為頻道最具代表性的高人氣系列之一她曾製作《美國總統三餐吃什麼？》《美國監獄吃什麼？》等話題影片，幾乎每支都突破百萬觀看，最高甚至衝破200萬點閱，引發大量討論。

從料理的食材選擇、烹飪手法，到服裝造型、餐具道具，全都經過考據與講究重現。連餐具上的金屬雕花都力求還原，不僅提升歷史感，也展現她對內容的用心。更重要的是，HOOK所製作的每道菜她真的親自品嚐、不浪費一口。

HOOK拍攝服裝緊扣影片主題，相當用心。（翻攝YouTube）HOOK拍攝服裝緊扣影片主題，相當用心。（翻攝YouTube）

從餐具可以看出HOOK對影片的用心。（翻攝YouTube）從餐具可以看出HOOK對影片的用心。（翻攝YouTube）

【食代歷量】系列，HOOK以「揭露某樣東西的百年歷史」為主軸，推出後大獲好評，首集〈日本營養午餐的演變〉即突破200萬點閱。影片帶觀眾從1889年日本最早期的營養午餐以和尚化緣經費製作、內容僅有一口青菜、鹽漬飯糰與一小塊鮭魚一路演進至2023年新潟縣的豪華營養午餐，內容包括整支松葉蟹、毛豆飯、味噌湯、橘子與牛奶等，完整還原日本飲食教育與「地產地消」理念的百年變遷。

HOOK一邊做飯一邊說故事的獨特風格，讓知識變得親切又生動，深受觀眾喜愛。許多粉絲留言：「原來歷史也可以這麼有溫度」、「好像在聽朋友講故事，卻默默學到很多！」

HOOK拍攝日本營養午餐的演變。（翻攝YouTube）HOOK拍攝日本營養午餐的演變。（翻攝YouTube）

HOOK拍攝日本營養午餐的演變。（翻攝YouTube）HOOK拍攝日本營養午餐的演變。（翻攝YouTube）

【行萬里路】系列HOOK將旅遊與歷史結合，走訪世界各地實地取景，帶觀眾感受歷史現場的氛圍。

其中前往荷蘭拍攝的《梵谷那失敗的一生》特別受到歡迎，以梵谷的畫作貫穿其人生軌跡與心理狀態，透過影像與故事層層推進，讓人比看課本更容易理解這位傳奇畫家的情感與掙扎，影片至今點閱數破150萬。

荷蘭拍攝的《梵谷那失敗的一生》特別受到歡迎。（翻攝YouTube）荷蘭拍攝的《梵谷那失敗的一生》特別受到歡迎。（翻攝YouTube）

荷蘭拍攝的《梵谷那失敗的一生》特別受到歡迎。（翻攝YouTube）荷蘭拍攝的《梵谷那失敗的一生》特別受到歡迎。（翻攝YouTube）

HOOK善用自己對歷史的熱情，成功打造出「知識型長影音」的黃金路線，也為台灣內容創作者開闢出一條靠內容深度贏得觀眾的可行之道。在快節奏、碎片化的網路生態中，她證明了一件事：只要用心做內容，觀眾會看見，也願意留下來。

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