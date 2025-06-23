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川普空襲伊朗 名嘴馬西屏遊歐驚險平安飛越

白宮官員表示，美軍對伊朗核設施的打擊結果「非常有效」。圖為伊朗先前的伊斯法罕核設施。（法新社）白宮官員表示，美軍對伊朗核設施的打擊結果「非常有效」。圖為伊朗先前的伊斯法罕核設施。（法新社）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普下令美軍轟炸伊朗3處重要核設施，並聲稱成功摧毀深埋地下近90公尺的福爾多鈾濃縮工廠，資深媒體人、電視名嘴馬西屏22日在臉書發文報平安：「哇塞，好險！幸好早一步回國了，平安。」

相關新聞：川普空襲伊朗內幕！ 《衛報》：反戰派親信點頭才動手

發文中，馬西屏先引述外電報導：「美軍於22日轟炸伊朗三處核武設施，伊朗、伊拉克、敘利亞、約旦、以色列都禁飛。」接著才說他搭乘飛機飛越伊朗，並翻拍在飛機上電視畫面:「請看德黑蘭（Tehran）就在我們航線的右下邊，哈哈哈！平安飛過，沒看到飛彈或無人機。」

馬西屏幾天前到歐洲旅遊，透露從愛琴海、到地中海、到黑海、到馬里馬拉海，最後停留在博斯普魯斯海峽。（翻攝自馬西屏臉書）馬西屏幾天前到歐洲旅遊，透露從愛琴海、到地中海、到黑海、到馬里馬拉海，最後停留在博斯普魯斯海峽。（翻攝自馬西屏臉書）

已平安返國的馬西屏又說：「飛機上空蕩蕩的，每一位乘客都是躺下來睡的，一人睡一整排。」並表示現在全球愈來愈多衝突地區出現飛彈與無人機密集攻擊，對航空運輸構成高度風險，「希望戰火早日停歇，世界和平，大家都能開心旅遊玩耍。」

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