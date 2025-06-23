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娛樂 最新消息

北影頒獎下週登場！楊采妮攜港導張之亮揭「百萬首獎」

楊采妮（左）將和導演張之亮共同揭曉「百萬首獎」。（台北電影節提供）楊采妮（左）將和導演張之亮共同揭曉「百萬首獎」。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日舉行，今（23）公布第二波頒獎嘉賓名單包括香港導演張之亮、楊采妮將共同揭曉最高榮耀「百萬首獎」，兩人曾於電影《自梳》攜手合作，本次將於北影舞台重聚。

柯震東（左）、春風揭曉聲音設計與最佳新演員獎。（台北電影節提供）柯震東（左）、春風揭曉聲音設計與最佳新演員獎。（台北電影節提供）

春風（洪瑜鴻）將與柯震東搭檔揭曉聲音設計與最佳新演員兩項獎項；柯佳嬿與金曲歌后蔡健雅則將攜手公布最佳配樂與最佳男配角，展現影視與音樂的跨界魅力；林辰唏與程予希將聯手頒發最佳剪輯與最佳紀錄片。

最佳視覺效果與最佳攝影將由今年的「非常演員」劉奕兒與蔡凡熙共同揭曉；去年以《周處除三害》獲得最佳男配角的李李仁將與本屆「非常演員」鍾欣凌一同登台，頒發傑出技術與最佳女配角兩項榮譽。

最佳男主角則由北影影帝王柏傑（左）與傅孟柏聯袂頒發。（台北電影節提供）最佳男主角則由北影影帝王柏傑（左）與傅孟柏聯袂頒發。（台北電影節提供）

導演馬志翔將與以《小雁與吳愛麗》入圍最佳女主角的夏于喬一同揭曉最佳編劇獎；最佳男主角則由北影影帝王柏傑與傅孟柏聯袂頒發；7組嘉賓涵蓋世代與領域，不僅展現影壇多元風貌，也為典禮增添更多期待焦點。

于子育擔任表演嘉賓。（台北電影節提供）于子育擔任表演嘉賓。（台北電影節提供）

本屆典禮也沒缺少表演環節，今年邀請于子育擔任表演嘉賓，她自2020年於金馬獎演唱《孤味》主題曲後，特別選唱三部女性主題電影的代表歌曲，並結合逾30部描繪女性經驗的影像片段，帶來一場視覺與聽覺交織的動人演出。

于子育表示，這次演出不僅是對經典的致敬，更是作為演員重新詮釋歌曲的一次挑戰；透過表情、眼神與聲音說故事，讓每一首歌都成為觀眾心中某段記憶的延續。

她也形容這場表演是一封獻給所有影人的情書，從「揭開下個十年的序章」到「未完待續的旅程」，以歌聲致意，向每位走在電影路上的創作者獻上敬意。

此外，今年特別邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。首次接下正式典禮配音任務的她坦言備感壓力，需掌握語速、節奏與語調變化，在莊重與自然之間取得平衡。

錄音當天，她不斷調整聲線與能量，甚至透過想像自己站上典禮舞台進行朗讀，以進入情境。她笑說過程中雖然 NG 頻頻，卻也因此更認識聲音傳遞的細節與難度。第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日於台北市中山堂隆重登場。

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