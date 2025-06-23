邊荷律曬高中嫩照「同框TWICE彩瑛」 清純臉蛋網全暈

邊荷律以甜美外型與可愛的性個擄獲大批粉絲的心。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律自2018年出道進入啦啦隊，憑藉甜美臉蛋及姣好身材圈粉無數，儘管工作忙碌，她仍經常在社群與粉絲分享生活，日前她上傳一系列高中嫩照，令網友驚喜的是，一旁同框的竟是南韓大咖女團TWICE成員彩瑛。

邊荷律曬出高中時期舊照。（翻攝自Threads）

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邊荷律在社群平台Threads上先是發文透露，「我今天穿了高中的校服，現在比那時候胖了7kg...無法呼吸，我要減肥了…」，接著便引起眾多網友敲碗她學生時期的嫩照，她也應網友要求上傳多張高中時期的照片，可見她身穿母校韓林演藝藝術高等學校的制服，留著亮麗紅棕色長髮，一樣的招牌妹妹頭瀏海及水汪汪大眼，對著鏡頭嘟嘴賣萌自拍，清純模樣讓一票網友被電暈。

邊荷律與彩瑛（左圖右）同框。（翻攝自Threads）

其中一張讓粉絲驚喜的照片，是邊荷律的身旁竟坐著TWICE成員彩瑛，只見彩瑛微笑比YA並親自掌鏡自拍，邊荷律則是用手遮住半張臉，兩人緊貼看起來十分親密。貼文曝光後，吸引大批網友留言驚呼，「第二張那個同學是TWICE彩瑛嗎」、「天啊，邊邊真的是吃可愛長大的美女」、「哇！明星高中啊！」、「高中太瘦了...但整體沒什麼變耶，又一個時空旅人」、「彩瑛耶..翰林藝高」。

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