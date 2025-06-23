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娛樂 最新消息

Ozone李哲言、J.Sheon 長得像 網友看傻眼「同一人吧？」

Ozone成員李哲言（左二）被說與J.Sheon（右圖）長得好像。（組合圖，記者陳奕全、胡舜翔攝）Ozone成員李哲言（左二）被說與J.Sheon（右圖）長得好像。（組合圖，記者陳奕全、胡舜翔攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」21日晚間在小巨蛋登場，多組偶像團體、男女歌手紛紛與會，新生代人氣男團FEniX「搶頭香」第一個登上舞台，領取hito潛力唱跳團體，並在台上勁歌熱舞，氣氛熱鬧。《原子少年》準決賽後出道團體Ozone也參與盛會，但有眼尖網友發現Ozone中的李哲言與同時參加hito頒獎典禮的J.Sheon長得好像， 一時之間還真分不清楚誰是誰。

J.Sheon 當日也有參加hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）J.Sheon 當日也有參加hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

有網友指出，看完hito流行音樂獎頒獎典禮之後發覺李哲言和J.Sheon兩人好像，並貼出對比照片，許多網友一看紛紛留言「這不是同一個人嗎？」、「我認真盯了1分鐘還是覺得好像ㄚㄚㄚ」「我爸看到J.Sheon還想說這不是Ozone的誰嗎?，阿是單飛嗎，怎麼自己一個出來唱」，還有人笑稱「J.Sheon以後不用出席活動，請哲言代替就好」

Ozone hito流行音樂獎頒獎典禮成員李哲言（左二）被說與J.Sheon長得好像。（記者陳奕全攝）Ozone hito流行音樂獎頒獎典禮成員李哲言（左二）被說與J.Sheon長得好像。（記者陳奕全攝）

底下也有熱心網友回復「他們被說很像很久囉」、「兩人甚至是同公司耶，不知道公司的人會不會認錯」，Ozone李哲言與J.Sheon目前皆隸屬於台灣索尼音樂，前者是青春熱血男團成員，另一位則是創作才子，當日兩人皆染一頭近乎同色系金髮，大面積露出光潔額頭，身穿黑色襯衫型上身，黑長褲，就連鞋子也不約而同選擇黑色系皮鞋款，兩人身材比例修長，乍看之下真的會讓人感到疑惑。

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