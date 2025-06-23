1被害者提告 黃子佼涉持有性影像併高院審理

〔記者王定傳／台北報導〕藝人黃子佼持有2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月不得易科罰金，併科罰金10萬元，台北地檢署還查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理；由於一審35名被害者中，有一名被害者後來提告，台北地檢署今日依無故持有未成年性影像等罪嫌，將此案併由高院審理。

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全案被害人多達47人，兒少性影像達2845部，黃子佼二審期間全力爭取和解，多次當庭直接付現金，目前21人達成調解、簽署和解書，還有過半數案件待調解。

藝人黃子佼。（記者王定傳攝）

黃子佼自2014年2月起，成為「創意私房」的高級會員，長期購買、下載多部兒童或少年的性影像片，一度獲北檢處分緩起訴，但被高檢署撤銷，北檢續查後提起公訴。

台北地院一審認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，其中年紀最小者僅10歲、最大者為17歲，依兒少性剝削罪判處8月徒刑、不得易罰金。上訴高院審理中。

高院5月2日認為黃子佼有逃亡之虞，裁定50萬元交保，並且限制出境、出海8個月；黃子佼不服，提出抗告，最高法院認為高院裁定無違誤，駁回抗告確定。

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