功夫皇帝罹自閉症？  李連杰挺身吐真相

李連杰日前受訪鬆口曾罹患自閉症。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕有「功夫皇帝」之稱、現年62歲武打影星李連杰，近年因健康因素大幅減產並潛心修佛，近日受訪鬆口自己是自閉症患者，引起熱議；另外他在個人影片中的特質，不少影迷都直指「他變了」，以往俠氣煙消雲散。

港媒報導，李連杰日前受訪鼓起勇氣自曝自是自閉症患者，表示此症是他成名後被診斷，而他變成紅星之後，時時刻刻活在大眾視線，「只要再有人地方出現，就會受到過度關注，會被人圍著索取簽名和合影。」

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李連杰表示，對影迷要求，他不能拒絕且必須微笑面對，不然就會讓人覺得不禮貌和不尊重人，坦言久而久之，導致自己極度害怕人群，他說：「每當自己出現在熱鬧地方，就會害怕恐慌，完全不想跟人交流，一心就想躲起來。」

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後來李連杰知道自己不對勁，於是想出自救方法，他說：「我藉著做慈善，將自己從自閉症中走出來，且開始四處求人幫忙，求認識和不認識的企業家、明星和體育運動員幫忙，當中包括中國體壇明星姚明和劉翔。」

當回憶起這段經歷時，他表示：「很多人說我是裝孫子（扮可憐），其實不是的，我是真孫子。」

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