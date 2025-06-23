GD滂沱雨勢中王者般開唱 狂粉衝上台被壓制

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國流行天王G-DRAGON（GD、權志龍）日前在越南舉辦演唱會，無奈遇上暴雨，場地又在戶外，只能在雨中開唱，此外，更還有粉絲試圖直衝上台，嚇壞不少人。

GD在滂沱大雨中完成演出。（圖擷取自IG）

GD越南開唱卻遇上罕見暴雨，事後他也在社群幽默發文：「發生什麼事？雨怎麼下成這樣」，但GD直接頂著滂沱大雨完成演出，畫面雨霧瀰漫宛如浪漫偶像劇場景，他站立雨中唯美開唱，演出無懈可擊，引來粉絲熱議與狂讚直呼「封神了」。

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GD在越南雨中開唱，遇瘋狂粉絲想衝上台。（圖擷取自IG）

然而演唱會行進到一半，還有粉絲試圖直衝上台，一名狂粉直衝GD嚇壞不少人，GD臨危不亂比出「後退」的阻擋手勢，用眼神示意狂粉別再靠近，全程表演沒有受到影響，氣場強大猶如王者，5、6名保全與工作人員則第一時間衝出保護GD，合力將該名粉絲制伏，成功阻止意外發生。

而GD睽違8年也將在7月12日、13日於台北小巨蛋開唱，消息一出歌迷瘋狂，實名制票券全面販售，不到2分鐘，通通售罄。

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