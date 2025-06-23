7月5日預言日本有大災難？ 作家呂如中剛好過生日

將在下個月初長尾巴的呂如中，昨提前過生日。（翻攝自呂如中臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網路近期流傳日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》完全版預言：「2025年7月5日將有大地震侵襲日本。」在日本、香港等地流傳，對此，日本氣象廳長官野村龍一駁斥表示：「純屬謠言，完全不用擔心。」不過，昨（22）日上午日本北海道外海發生規模6強震，深度僅10公里，屬極淺層地震，又引發不少討論。

今（23）日上午，作家呂如中在臉書發文表示，一直在傳7/5會有大災難，而他生日恰巧就在那一天，該怎麼辦？昨他自己買了蛋糕，自己買了禮物，請家人吃飯，什麼都自己來，提早過了生日。

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呂如中平靜說，如果真的是世界末日，謝謝大家多年來對一個沒什麼名氣、也有人際關係障礙的他諸多愛護，他表示：「謝謝父母生下我，謝謝這些年我如此努力活下去⋯最後一個希望，希望不要害怕面對未來一切，有緣再見。」

至於如果那一天沒事，呂如中說：「除了感恩老天之外，我要再思考、多送自己一份禮物。」

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