晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

900瓶潤滑劑堆滿豪宅！吹牛老爹性交易案驚爆新證據

調查局突襲行動的照片。（達志影像；翻攝美國司法部）調查局突襲行動的照片。（達志影像；翻攝美國司法部）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕美國音樂大亨「吹牛老爹」尚恩・庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）正面臨多項性交易與組織犯罪指控，近日隨著聯邦調查局（FBI）調查進度曝光，大量來自其豪宅突襲行動的照片首度公開，引發全球關注。畫面中揭示他生活空間中堆滿大量武器、毒品，以及近乎誇張的性派對物資，顯示其生活與控罪內容高度吻合。

調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局公開吹牛老爹豪宅。（翻攝美國司法部）調查局公開吹牛老爹豪宅。（翻攝美國司法部）

根據多家外媒報導，FBI於2024年3月突襲庫姆斯位於洛杉磯與邁阿密的豪宅，國土安全調查局特工勒蒙在出庭作證時指出，現場查獲大量毒品、槍枝，以及近200瓶嬰兒油與900瓶潤滑劑Astroglide。其中部分甚至儲放在高級濕度控制容器中，宛如收藏精品，也有整箱潤滑劑堆疊至天花板，抽屜與旅行袋亦塞滿瓶罐，場景驚人。

調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局公開吹牛老爹的衣櫥。（翻攝美國司法部）調查局公開吹牛老爹的衣櫥。（翻攝美國司法部）

勒蒙表示，他參與過逾50起人口販運與走私案件，「從未見過如此規模的嬰兒油與潤滑劑儲藏」，這些物品成為支撐檢方控訴庫姆斯涉嫌性販運的重要證據。

調查局在吹牛老爹的旅行袋中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）調查局在吹牛老爹的旅行袋中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

55歲的庫姆斯被控長期利用名氣與財富操控他人，包括其38歲前女友、R&B歌手Cassie Ventura等多名女性。根據多位證人證詞，他曾強迫受害者參與被稱為freak-offs的性活動，內容持續數日，並伴隨藥物、暴力與控制行為。

目前庫姆斯已否認所有包括性交易、組織犯罪與跨州賣淫運輸等罪名，並堅稱自己無罪。若最終遭定罪，他恐面臨終身監禁。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中