900瓶潤滑劑堆滿豪宅！吹牛老爹性交易案驚爆新證據

調查局突襲行動的照片。（達志影像；翻攝美國司法部）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕美國音樂大亨「吹牛老爹」尚恩・庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）正面臨多項性交易與組織犯罪指控，近日隨著聯邦調查局（FBI）調查進度曝光，大量來自其豪宅突襲行動的照片首度公開，引發全球關注。畫面中揭示他生活空間中堆滿大量武器、毒品，以及近乎誇張的性派對物資，顯示其生活與控罪內容高度吻合。

調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局公開吹牛老爹豪宅。（翻攝美國司法部）

根據多家外媒報導，FBI於2024年3月突襲庫姆斯位於洛杉磯與邁阿密的豪宅，國土安全調查局特工勒蒙在出庭作證時指出，現場查獲大量毒品、槍枝，以及近200瓶嬰兒油與900瓶潤滑劑Astroglide。其中部分甚至儲放在高級濕度控制容器中，宛如收藏精品，也有整箱潤滑劑堆疊至天花板，抽屜與旅行袋亦塞滿瓶罐，場景驚人。

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調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局公開吹牛老爹的衣櫥。（翻攝美國司法部）

勒蒙表示，他參與過逾50起人口販運與走私案件，「從未見過如此規模的嬰兒油與潤滑劑儲藏」，這些物品成為支撐檢方控訴庫姆斯涉嫌性販運的重要證據。

調查局在吹牛老爹的旅行袋中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

調查局在吹牛老爹豪宅中發現多瓶嬰兒油。（翻攝美國司法部）

55歲的庫姆斯被控長期利用名氣與財富操控他人，包括其38歲前女友、R&B歌手Cassie Ventura等多名女性。根據多位證人證詞，他曾強迫受害者參與被稱為freak-offs的性活動，內容持續數日，並伴隨藥物、暴力與控制行為。

目前庫姆斯已否認所有包括性交易、組織犯罪與跨州賣淫運輸等罪名，並堅稱自己無罪。若最終遭定罪，他恐面臨終身監禁。

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