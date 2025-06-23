曹興誠邀《雅琴看世界》辯論 徐巧芯被酸「看到雅琴姐怕死」

國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（本報合成。資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人、聯電前董事長曹興誠向徐巧芯、中廣前董事長趙少康下辯論戰帖，並列5條件表示，徐巧芯如果願意接受，辯論可以馬上開始籌備；而徐巧芯則表示，她會讓曹興誠「六選一」，若曹選不出來，就代表曹根本不敢來，只是在嘴砲。

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曹興誠日前點名徐巧芯稱她「見光死」絕對不敢出來公開辯論，徐巧芯則回嗆她一開始就接受辯論，更列出6個地點，歡迎曹興誠選一地點辯論，他21日再發文指出「去那些紅統偏邪的媒體跟她辯論，以便他們對我圍毆」，怒嗆徐巧芯是「既low又孬，會霸凌同學的小混混」。

《年代晚報》當家主播張雅琴。（翻攝自張雅琴臉書）

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」則分享徐巧芯邀曹興誠到中天辯論，曹興誠回應：「我邀徐巧芯到《雅琴看世界》辯論。」對此，該粉專評論：「徐巧芯看到雅琴姐就怕死了，哪敢上《雅琴看世界》啊！」

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