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娛樂 最新消息

直播中後腦著地甦醒報平安 馬景濤吐關鍵因素

馬景濤日前在直播中突然倒地。（翻攝自微博）馬景濤日前在直播中突然倒地。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲資深演員馬景濤日前在中國杭州主題公園參與《倚天屠龍記》直播活動，突發生在鏡頭前昏倒，畫面嚇壞網友粉絲；直播中斷後，馬景濤健康狀況引發關注，所屬天心兄弟工作室對外回應「人已無大礙」，昨晚他也報平安。

馬景濤親自寫下：「非常抱歉讓大家擔心了，小馬哥來報個平安。天氣太熱，稍微恍惚了一下，現在已經沒事了，謝謝大家的關心，小夥伴們近期一定要注意防暑降溫，小馬哥愛你們。」透露是因為天氣緣故，才會一時失去意識。

相關新聞：63歲馬景濤「白眼倒地」直播急卡 工作室發聲曝現況

馬景濤近來行程繁忙，已連續多日參與主題活動，事發當天杭州氣溫高達35度，又下雨潮濕悶熱，他身穿厚重戲服、全情投入演出，唱跳一小時後臉色驟變，最終重心不穩、後仰倒地，後腦著地。當下現場人員立刻上前協助並大喊「斷播」，直播也隨即被切斷。

事發後，有網友分享與馬景濤私訊內容，透露馬景濤倒下後立即前往醫院吊點滴並進行檢查，所幸已無大礙。

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