Andy生日感性發聲 認壓力快喘不過來

Andy生日發文吐心聲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」鬧出財務與家族糾紛風波，經營者之一的Andy老師控訴前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅， 即將生日的Andy，22日發布感性長文，回顧過去一年表示雖不平靜，卻充滿感恩，「今年的生日，不是最安穩的一年，但卻是我最感謝的一年。」

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談及一年來歷經種種風波，Andy坦言這段期間曾經陷入低潮，也想過要放棄，但在身邊無數人的鼓勵下重新振作，「從低潮、放棄、重獲希望，在到現在，無數次壓力讓我快喘不過來，但周遭總有無數的手向我伸來，告訴我：『Andy，加油』。」

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透過發文，Andy特別向那些在他低谷時不離不棄的人表達感謝，稱這份支持讓他重新燃起對未來的希望，「謝謝這些不願意放棄我的人，喚醒我對未來的希望。」更感謝一路以來陪伴他的粉絲、朋友與家人，甚至那些「沒說出口但默默守候的人」，期望未來能夠越來越好，每一步都走在自己的熱愛裡。

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