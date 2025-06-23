真72變！蔡依林首唱《Pleasure》炸場 親姊台下力挺：妹好棒

〔記者邱奕欽／台北報導〕Jolin蔡依林21日為「2025 hito流行音樂獎」壓軸演唱，她火辣爆乳踩場，天后級的爆發力、實力派的爆能量，瞬間讓全場尖叫聲爆棚；感人的是，親姊姊蔡旻紋當時就在台下看著Jolin演出，動情道出真實心裡話，一席肺腑之言觸動人心。

蔡依林（左）首唱《Pleasure》壓軸炸場之際，親姊蔡旻紋默默現身台下力挺。（翻攝自IG）

蔡依林睽違6年不僅新專輯《Pleasure》推出在即，更登上2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮首唱全新單曲《Pleasure》，超炸的舞台魅力為典禮尾聲掀起最後的壓軸高潮。不過，Jolin這場天后級的完美演出，看在親臨現場的姊姊蔡旻紋眼裡依舊不安萬千。

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「Pleasure…新歌第一次的現場表演我在後台緊張…」蔡旻紋時隔1日於昨（22日）罕見道出真實心緒，「送她到舞台後方準備之後、我離開去前台看表演我還在緊張…」最終也證實自己的多慮，同時更向Jolin感性喊話「妹好棒棒，頂流，把小巨蛋變成媽咪大主場，妹好棒棒！」

事實上，蔡旻紋自蔡依林初踏歌壇的少男殺手，到奠定現在的天后地位，期間歷經了合約糾紛低潮，重新出發的求新求變、努力不懈，這些歷程皆側身在旁，身為親姊的她也曾脫口內情，「她變得勇敢很多很多，雖然有時候還是很玻璃心，會心波動，真的是72變，現在的她長大了！」深厚的姊妹情令人動容。

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