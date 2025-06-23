（獨家多圖）FEniX水上開跳！MAX後滾翻贏掌聲 李承隆慘當怕水王

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕偶像男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店後，第二天火速衝往南方澳豆腐岬開啟水上冒險，SUP立槳、划龍舟、浮潛、跳水等挑戰輪番來。

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

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跳水挑戰分成平跳、前滾翻與後滾翻三個關卡，擁有救生員與游泳教練證照夏浦洋水性最佳，全程不穿救生衣，他率先開跳、動作帥氣俐落，宛如專業跳水選手，氣場全開。MAX雖一度卡關，卻在最難的後滾翻時自告奮勇喊「我第一個」，令其他團員驚呼，最後也一跳成名，帥氣程度贏得大家掌聲。而怕水王李承隆，每一跳都像在挑戰心臟強度，雖驚恐滿面、遭大家嘲笑，但他在教練的協助下仍堅持完成，堅毅模樣惹人疼。

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，挑戰跳水。（記者潘少棠攝）

從龍舟板上的默契協作，到跳水台前的自我挑戰，FEniX用行動證明「不是只有帥，更是有勇」，這場陽光下的濕身行動，不只奪人眼球，更寫下男團勇氣的新高度。

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