《星際寶貝：史迪奇》全球賣破9.1億美金！北美上映5週雄踞TOP 4

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》上週末（6月20至22日）在北美上映邁入第5週，再以970萬美金（約台幣2.86億元）佔據週末票房第4名，北美累積票房已來到3.86億美金（約台幣114.14億元），全球票房更突破驚人的9.1億美金（約台幣269.08億元）。

真人版《星際寶貝：史迪奇》全球票房已破9.1億美金。（迪士尼提供）

該片由曾以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫的導演狄恩弗萊捨坎普執導，他表示原版《星際寶貝》動畫一直是他最喜歡的迪士尼作品，「當年我在電影院第一次看《星際寶貝》時還是高中生，它看起來完全不像其他迪士尼動畫。角色都很真實，甚至有些邊緣粗糙，我後來才知道那是受到導演克里斯桑德斯原始畫風的影響。」

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迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》導演狄恩弗萊捨坎普透露，原版動畫一直是他最喜歡的迪士尼作品。（迪士尼提供）

導演坎普認為《星際寶貝》是一部與眾不同的迪士尼電影，「也正因為如此，我覺得這部片非常適合拍成真人版，真的很高興它最後能登上大銀幕，因為我們一直希望拍出一部你會想跟一群人一起在大銀幕上觀賞的電影，大家可以一起感受所有情緒，也放大情感體驗。」《星際寶貝：史迪奇》持續在台上映中，粗估全台票房已破台幣9700萬元。

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