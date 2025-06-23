FEniX裸上身放送男友力 水上划龍舟「炸裂大肌肌」
偶像男團FEniX直奔南方澳豆腐岬小海灣展開水上激戰。（記者潘少棠攝）
〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕偶像男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆，日前入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，第二天直奔南方澳豆腐岬小海灣展開水上激戰，SUP立槳、浮潛、跳水通通不缺席，最嗨的是「龍舟板體驗」，五人團結划水，肌肉與陽光雙重暴擊，瞬間迷倒現場遊客。
偶像男團FEniX直奔南方澳豆腐岬小海灣挑戰「龍舟板體驗」（記者潘少棠攝）
偶像男團FEniX直奔南方澳豆腐岬小海灣挑戰「龍舟板體驗」（記者潘少棠攝）
起了一大早到海邊，五位男神馬上脫衣開曬，畫面堪比行走賀爾蒙。MAX一雙白嫩長腿堪稱模特兒級、李承隆胸肌線條搶鏡，夏浦洋與MAX更在打水漂比賽中玩出水準，石頭竟能彈5次，引發驚呼連連。
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FEniX脫衣到泳池玩水。左起為李承隆、MAX、夏浦洋、曹家齊與陳峻廷。（記者侯家瑜攝）
偶像男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆，日前入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（記者潘少棠攝）
浮潛挑戰更見真性情，不會游泳的陳峻廷竟搶先跳海，硬是當了勇氣擔當；原本觀望的MAX在大家一句「海底真的超美」後立刻跟進，全員挑戰成功，帥到連水中的魚都眼冒愛心。
夏浦洋與MAX（圖）更在打水漂比賽中玩出水準。（記者潘少棠攝）
夏浦洋（圖）與MAX更在打水漂比賽中玩出水準。（記者潘少棠攝）
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