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娛樂 電視

FEniX睡姿怪癖、食物喜好全招了！他「KO整瓶紅酒」超狂

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕FEniX日前入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆，首晚享用主廚套餐時話匣子大開，狂聊「地雷食物」。MAX自爆不喝紅茶、不吃烏魚子，還對巧克力過敏，簡直是食物絕緣體；不過他酒量超狂，當晚豪飲白酒、清酒，回房竟獨自KO整瓶紅酒，堪稱「酒量戰神」。

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）

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其他成員則揭露各自的飲食地雷與喜好。曹家齊對芋頭與絲瓜敬而遠之；陳峻廷最豪邁，表示幾乎什麼都吃還食量驚人；夏浦洋則透露不愛香菜，但因家裡開小吃店，從小吃豬腦長大，內臟類樣樣來。李承隆雖少言，卻對每道菜細細品味，展現細膩一面。

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）

FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）FEniX入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店放鬆。（記者潘少棠攝）

晚餐過後進入「觀察室友時間」，大家輪番爆料彼此的睡姿怪癖。陳峻廷會整夜單手高舉卻不手麻；曹家齊則雙手平放胸前，彷彿佛像；夏浦洋習慣抱東西入睡，沒枕頭就抱人；李承隆則有時會以L型姿勢入睡，笑稱這樣才叫得醒。至於會不會打呼？陳峻廷表示平常大家都很安靜，只有工作後太累才會打呼。

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