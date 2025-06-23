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阿湯哥《不可能8》全球破5.4億美金！全台挑戰系列最高終極特典曝光

湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》全球票房突破5.4億美金。（UIP提供）湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》全球票房突破5.4億美金。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》上週末（6月20至22日）在北美上映邁入第5週，以655萬美金（約台幣1.93億元）佔據週末票房第5名，北美累積票房已來到1.78億美金（約台幣52.63億元），全球票房也已破5.4億美金（約台幣159.67億元）。

台灣方面，《不可能的任務：最終清算》全台票房粗估已接近台幣4.2億元，為今年目前唯一全台破台幣4億的電影，同時也是今年目前唯一台北票房破億的電影。該系列至今在台最高票房為第6集《不可能的任務：全面瓦解》的台幣4.47億元，上一集《不可能的任務：致命清算》票房則為台幣4.36億元，本集也有望挑戰系列最高票房紀錄。

《不可能的任務：最終清算》本週將祭出終極特典衝票房。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》本週將祭出終極特典衝票房。（UIP提供）

發行該片的派拉蒙影業上週已於FB粉絲團宣佈將為粉絲準備獨一無二的終極特典—限量「電影系列海報膠片摺頁組」，只要本週五（27日）前往指定影城購買27日起的任一場次／版本的電影票，即可獲得，詳情請上「派拉蒙影片 粉絲專頁」查詢。《不可能的任務：最終清算》持續在台上映中。

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