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老婆原諒就好！51歲韓男星涉嫖妓隔9年回歸

嚴泰雄（右）和尹慧珍結婚12年，挺過南方嫖妓風波。（翻攝自X）嚴泰雄（右）和尹慧珍結婚12年，挺過南方嫖妓風波。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《車貞淑醫生》主角嚴正化的弟弟、51歲韓星嚴泰雄於9年前捲入嫖妓風波，好爸爸形象大跌，不過妻子尹慧珍不離不棄，原諒渣夫，甚至近日在社群公開替嚴泰雄新片宣傳，讓人見證妻子的偉大。

嚴泰雄曾捲入性醜聞，如今正式回歸。（翻攝自X）嚴泰雄曾捲入性醜聞，如今正式回歸。（翻攝自X）

嚴泰雄過去參與韓綜《我的超人爸爸》聞名，形象好，也曾在韓片《初戀築夢101》演出李帝勳成年後，深情形象奠定人心，沒想到仍捲入性醜聞，沉寂9年後，今年主演電影《殺了你》（暫譯）受邀參加第29屆富川國際奇幻影展。

尹慧珍積極幫老公宣傳電影，表示「今年電影上映日7月9日正好是我媽媽的生日，或許只是巧合，但不知為何，我總感覺媽媽在守護著我。」不過對於他的回歸，網友持正反兩派意見，多數人表示擔憂和批評。

嚴泰雄和尹慧珍結婚12年，育有1女，尹慧珍曾說，「我丈夫已充分反省了，希望不要再有人小題大作」，至於這次嚴泰雄將於7月透過新片再次公開露面，能否扭轉形象困境，韓媒也非常關注。

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