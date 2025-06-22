曹雅雯慟別父親！不捨他三年前就無法說話 親揭「隱瞞病情」原因

曹雅雯之前為了陪伴父親抗癌，理了一個大平頭。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕曹雅雯之前為了陪伴父親抗癌，理了一個大平頭，可惜父親仍不敵病魔於上週離世，今天是她父親的告別式，曹雅雯寫了長長的哀悼文，透露爸爸在3年多年前動完手術後就無法說話了，此後的每一天她都活在自責痛苦裡，「說好要好好守護你跟媽媽，我卻沒做到。」更向爸爸道歉對他隱瞞了病情。

相關新聞：台語歌后曹雅雯才剃平頭！深夜慟別亡父 悲吐心碎之語

請繼續往下閱讀...

曹雅雯回憶父親對她的影響。（翻攝自IG）

曹雅雯說後來爸爸只能用「寫字」來和家人說話，記得他寫下的第一段話就是「只要能活著，就是勝利」，她回憶：「我永遠都忘不了你眼中閃耀著對抗命運的光芒」。

她心疼的表示，知道爸爸有多喜歡唱歌，面對再也發不出聲音的日子，卻是如此的積極頑強，「是你讓我知道，如何勇敢面對生命的各種挑戰。」看到爸爸努力不懈的樣子，她自嘆弗如。

曹雅雯感謝父親是她第一個鐵粉。（翻攝自IG）

後來她把握時間，帶著爸媽四處旅遊，爸爸寫下的每一本筆記她也都好好收著，甚至有他跟媽媽吵架的道歉信，後期爸爸住院後，連寫字都很吃力了，卻仍會緊握著她和媽媽的手。

她坦承今年四月演唱會籌備期間，爸爸一度病危，她緊急南下和醫生討論要做放棄急救，幸好那一次爸爸勇敢的挺過生死關，甚至如期出席她的演唱會。

曹雅雯告別父親。（翻攝自IG）

曹雅雯向爸爸告解，「請原諒我最後還是沒有向你坦承病情，原諒我親手替你簽署放棄急救同意書，原諒我真的無法看你痛苦失落的表情，原諒我太心疼你。」

最後，她忍悲告別父親，感謝爸爸當她第一個鐵粉，給她一副會得獎的歌聲，最後她更向爸爸允諾，一定會照顧好他這一生摯愛的女人、也就是媽媽。字句讓網友都動容，頻頻留言安慰她也要保重加油。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法