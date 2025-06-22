周鶴年捲明日花綺羅買春風波 韓媒揭一關鍵致命傷

周鶴年（右）和明日花綺羅的性交易風波持續發酵。（翻攝自IG，合成圖）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團THE BOYZ周鶴年捲入和明日花綺羅性交易風波，令韓國業界人士直搖頭，直言「和同性、演藝圈的人喝酒不成問題，但畢竟明日花綺羅是前AV女優」，有韓媒分析，儘管周鶴年最後證明沒錯，但截至目前的態度卻讓人無法苟同。

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事實上，周鶴年公司就專屬合約規定，讓他退團，該條款寫明：「損害大眾文化藝術家的尊嚴，並對演藝活動造成干擾的行為。」知情人士稱，偶像形象一旦毀掉，等於人生沒了，且他和明日花綺羅的親密照被曝光，更損害團體形象。

韓媒對周鶴年的「態度」感到擔憂。（翻攝自Naver）

韓媒分析，最讓人擔心的其實就是周鶴年的「態度」問題，由於THE BOYZ已順利度過「7年魔咒」，今年邁向成團第八年，成員開始要進入兵役期，但此時卻爆出周鶴年的私生活爭議，顯然為團體帶來許多麻煩。

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另外，韓媒稱不少業界人士對周鶴年的道歉感到無真誠反省，頂多是表達自己的怨恨和不滿，加上其他THE BOYZ成員在事發當天，紛紛出動安撫粉絲，對照周鶴年的道歉，僅有一句「讓大家失望，我很抱歉」，顯得欠缺誠意。

業界人士表示，無論周鶴年是否要回歸團體，或以個人身分繼續闖蕩演藝圈，不承認自己的錯誤，試圖將責任推給他人，都只會加深公眾的負面觀感。

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