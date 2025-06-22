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（影）樂天Dora限動連發獨缺男友 零互動疑已分手？

樂天女孩Dora（左）與緋聞男友林子洧目前在社群零互動。（本報合成圖，翻攝自IG）樂天女孩Dora（左）與緋聞男友林子洧目前在社群零互動。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天女孩成員「Dora」洪葳日前遭影射介入富商婚姻後，工作全面停擺，應援活動也全數請假，僅在IG限時動態不斷更新近況，對Dora班表問題球團表示「個人工作行程調整」。另一方面，Dora緋聞球星男友林子洧先前出國，現已回到台灣，也更新了社群照片，只見他Po出來的照片都是和朋友出去玩，和Dora零互動，讓人疑心兩人感情是否生變？

Dora緋聞男友球星林子洧和友人到宜蘭牛奶湖玩樂。（翻攝自IG）Dora緋聞男友球星林子洧和友人到宜蘭牛奶湖玩樂。（翻攝自IG）

相關新聞：樂天Dora連續2天Po限動 5字內容洩心聲

Dora近兩日連發3則限時動態，內容不是玩偶就是美食，對於沒有排班一事則沒有正面回答，球團也表示與冷凍或禁演無關。和Dora鬧出緋聞的籃球明星林子洧先前事件發生時，人正隨隊在國外比賽，如今他回國了，昨（21）日還開心地發了自己和朋友到宜蘭牛奶湖玩的照片，但兩人社群明顯無互動，當Dora大啖紅燒肉的時候，林子洧也沒有按讚或留言。

Dora今天在限時動態發了一張紅燒肉。（翻攝自IG）Dora今天在限時動態發了一張紅燒肉。（翻攝自IG）

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