晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑞士演員來台耐得住「炎夏高溫」 樂喊：探索台灣最棒方式

左起瑞士演員皮耶安東尼 （Pierre-Antoine Dubey）、鳳小岳、納曜達亞卡浪（Elliot Malvezzi）。（記者王文麟攝）左起瑞士演員皮耶安東尼 （Pierre-Antoine Dubey）、鳳小岳、納曜達亞卡浪（Elliot Malvezzi）。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）跨海來台拍攝電影《陌路兄弟》，當時正值台灣酷熱嚴夏，皮耶表示：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是探索台灣的最棒方式！」

相關新聞：鳳小岳駕駛「手排車」驚心動魄  上演拋錨戲：幸好還活著

《陌路兄弟》描述皮耶收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟鳳小岳和納曜，3人拼湊一段被遺忘的家族記憶，重新定義「家人」的意義。

皮耶安東尼（右）、鳳小岳。（記者王文麟攝）皮耶安東尼（右）、鳳小岳。（記者王文麟攝）

皮耶上回接受寶島炎熱天氣的考驗，透露今年來台很開心在冷氣房宣傳，由於他的母語是法語，和鳳小岳、納曜只認識4天就要演兄弟，表示電影是國際共通語言，完全不擔心。

首次拍攝公路片的鳳小岳分享看完劇本後就很喜歡，他說：「20歲的時候，就希望自己做世界的橋樑，看完故事覺得在我眼前發光，加上沒拍過公路電影，劇情又有一些詼諧幽默的角度。」

鳳小岳看完劇本後就很喜歡。（記者王文麟攝）鳳小岳看完劇本後就很喜歡。（記者王文麟攝）

皮耶和納曜有幕是脫光背部全裸走進大海裡游泳，納曜坦言印象深刻，直呼：「太多眼睛看著我，非常緊張不知道動作要怎麼擺，那場壓力很大，但兩位哥哥很溫暖，很照顧我，謝謝他們。」

皮耶其實不太喜歡游泳。（記者王文麟攝）皮耶其實不太喜歡游泳。（記者王文麟攝）

皮耶對背部全裸倒是不太介意，不過因戲中是游泳教練，自己其實不太喜歡游泳，有為此加強練習。林慶台飾演納曜的繼父，戲分不多，但講話情緒都很兇，裡面怒喊一句英文：「Don’t Touch！」讓皮耶嚇了一跳。

皮耶覺得台灣真的是很熱。（記者王文麟攝）皮耶覺得台灣真的是很熱。（記者王文麟攝）

《陌路兄弟》年初在瑞士索洛圖恩電影節世界首映，被影評形容是「充滿情感重量的公路電影」，亞洲首映選在台北電影節，導演瑪莉亞尼科里埃爾表示：「我覺得今天首映就像看全新的電影，因為是在台灣放映。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中