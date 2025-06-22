瑞士演員來台耐得住「炎夏高溫」 樂喊：探索台灣最棒方式

左起瑞士演員皮耶安東尼 （Pierre-Antoine Dubey）、鳳小岳、納曜達亞卡浪（Elliot Malvezzi）。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）跨海來台拍攝電影《陌路兄弟》，當時正值台灣酷熱嚴夏，皮耶表示：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是探索台灣的最棒方式！」

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《陌路兄弟》描述皮耶收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟鳳小岳和納曜，3人拼湊一段被遺忘的家族記憶，重新定義「家人」的意義。

皮耶安東尼（右）、鳳小岳。（記者王文麟攝）

皮耶上回接受寶島炎熱天氣的考驗，透露今年來台很開心在冷氣房宣傳，由於他的母語是法語，和鳳小岳、納曜只認識4天就要演兄弟，表示電影是國際共通語言，完全不擔心。

首次拍攝公路片的鳳小岳分享看完劇本後就很喜歡，他說：「20歲的時候，就希望自己做世界的橋樑，看完故事覺得在我眼前發光，加上沒拍過公路電影，劇情又有一些詼諧幽默的角度。」

鳳小岳看完劇本後就很喜歡。（記者王文麟攝）

皮耶和納曜有幕是脫光背部全裸走進大海裡游泳，納曜坦言印象深刻，直呼：「太多眼睛看著我，非常緊張不知道動作要怎麼擺，那場壓力很大，但兩位哥哥很溫暖，很照顧我，謝謝他們。」

皮耶其實不太喜歡游泳。（記者王文麟攝）

皮耶對背部全裸倒是不太介意，不過因戲中是游泳教練，自己其實不太喜歡游泳，有為此加強練習。林慶台飾演納曜的繼父，戲分不多，但講話情緒都很兇，裡面怒喊一句英文：「Don’t Touch！」讓皮耶嚇了一跳。

皮耶覺得台灣真的是很熱。（記者王文麟攝）

《陌路兄弟》年初在瑞士索洛圖恩電影節世界首映，被影評形容是「充滿情感重量的公路電影」，亞洲首映選在台北電影節，導演瑪莉亞尼科里埃爾表示：「我覺得今天首映就像看全新的電影，因為是在台灣放映。」

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