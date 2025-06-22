韓星最強！頌樂120分鐘全中文輸出 台灣翻譯可以下班了

頌樂全程都用中文與粉絲對談，堪稱韓星進軍台灣的天花板，史上最有誠意。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團MAMAMOO主唱「Solar」頌樂於今天（22日）在台北國際會議中心舉辦個人粉絲演唱會《Floating Free: Between》，3000張門票完售。苦學中文的她，整場活動兩小時除了韓文歌之外，全程都以中文與容順（粉絲名）對談，讓韓文口譯完全沒有發揮空間，誠意滿滿，堪稱史上最強韓星。

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頌樂高舉手，向大家問好。（記者潘少棠攝）

頌樂以《WANT》與《HONEY》開場，她在今天展現苦學中文7個月的成果，更預告：「我今天會一直講中文喔，雖然中文很難，但我會努力嘗試看！」果然整場活動當中，頌樂中文連發，連「笑死」、「真假」等用詞都很會用，十分有夠台。

頌樂分享許多在台灣的回憶，包括端午節的點滴之外，她詢問粉絲：「台灣人可以領紅包到幾歲？」粉絲告訴她只要結婚前都可以，讓頌樂頓時露出笑臉，笑說：「到結婚前！？那麼不結婚，一直一直可以嗎？那我也想住在這裡。」讓台下容順拍手叫好。

頌樂往前對粉絲比愛心。（記者潘少棠攝）

她苦練中文以久，今天竟然還挑戰「媽媽騎馬，馬慢，媽媽罵馬」、「吃葡萄吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮」等經典繞口令，雖然說得並不完美，不過可見頌樂真的非常努力，粉絲也給出100分滿分，頌樂感謝粉絲：「你們都很善良！」

隨後她用超強的歌唱實力獻唱《River》，並翻唱了耳熟能詳的中文歌曲，動力火車的《我很好騙》，掀起全場驚呼聲。頌樂表示：「在練習的這首歌的過程中，太傷感了QQ，為什麼這麼受歡迎，真的唱到人心裡去了，太扎心了！」此時，她喝了一下水休息，大喊「真冰涼」，很懂網紅張譯的哏。

頌樂跳到頭髮飛起來，很適合代言洗髮乳廣告。（記者潘少棠攝）

緊接著，頌樂演唱了個人首支中文單曲《Floating Free》，合作歌手9m88也驚喜登台合唱，兩人在台上分享幕後趣事，氣氛溫馨感人。先前頌樂送上9m88本名韓語印章，而這次9m88則回送刻有「頌樂」的印章，更大讚頌樂：「中文變得這麼好、突飛猛進，大家給她一個掌聲好嗎！那麼認真學中文。」

頌樂模樣超可愛。（記者潘少棠攝）

9m88（右）驚喜現身與頌樂合唱。（SHOWOFFICE提供）

頌樂分享，其實先前兩人一起進錄音室時，就沒有口譯，讓她很意外：「我的公司為什麼沒有翻譯？我的中文不好！」不過9m88稱她都聽得懂，可能是心有靈犀，頌樂認為「很神奇」，9m88趁機告訴她：「不是生氣喔，是神奇！」更分享頌樂非常認真，當初在錄這首中文歌時，還會傳訊息歌詞該怎麼講，讓她感受到頌樂的專業。

頌樂獻唱MAMAMOO夯曲。（記者潘少棠攝）

她在下半場換穿火辣服裝，黑色內衣外只有一件外套，唱跳《Spit it out》、《Colors》等歌曲，讓現場尖叫聲連連。在演唱會尾聲，當然也沒有忘了MAMAMOO的經典歌曲《Decalcomanie》，讓全場容順變回MOOMOO，開心的跟著頌樂一起唱。最後她二度獻唱《Floating Free》，並衝下台與粉絲近距離互動，圓滿為今天的演出劃下句點。

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