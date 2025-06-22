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前主播薛楷莉甩涉詐風波 年收台幣200萬曝在美辛酸

前新聞主播薛楷莉社群發文曝光自幾年收入約200萬元，前夫亦已組新家庭。（翻攝自臉書）前新聞主播薛楷莉社群發文曝光自幾年收入約200萬元，前夫亦已組新家庭。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前新聞主播薛楷莉2002年被爆與日本富商德原榮玉鬧出「削凱子」爭議，之後又遭邱姓前男友控告以「找幫派擺平糾紛」為由，涉嫌詐騙420萬元，被檢方依詐欺取財罪起訴，本月她曾現身北院希望司法還她清白。她在社群平台發文曝光自己在美國擔任護理師年薪高達200萬，同時也訴說前夫顏冠得現況以及單親媽媽生活不易。

薛楷莉遭前男友指控詐騙420萬，現身北院出庭。（本報資料照，翻攝自民視新聞）薛楷莉遭前男友指控詐騙420萬，現身北院出庭。（本報資料照，翻攝自民視新聞）

現在在美國ICU加護病房擔任護理師的薛楷莉指出，現在的工作由一位在美國打拚30多年的菲律賓裔男總監親自面試並錄取，並提到前夫顏冠得早已在另一個國家展開新家庭，「孩子只有我能照顧。我沒有支援系統，沒有後援，什麼都要靠自己。但我知道，我不是完全孤單。一路上，我遇到許多善良的醫護朋友、前輩、社團裡的天使，他們給我資訊、給我鼓勵，讓我能撐下去、走下去」薛楷莉感嘆，在美國生活不易，還兼兩份醫院工作，但卻能靠自己創造所有。

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薛楷莉回憶還沒到美國之前，她在台灣投送履歷超過300封，當時只有5家醫院願意給她面試的機會。（本報資料照，記者胡舜翔攝）薛楷莉回憶還沒到美國之前，她在台灣投送履歷超過300封，當時只有5家醫院願意給她面試的機會。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

薛楷莉回憶還沒到美國之前，她在台灣投送履歷超過300封，當時只有5家醫院願意給她面試的機會。為了在面試取得好成績，薛楷莉透露自己幾乎三天三夜沒睡，不斷練習英文、自學美國面試技巧、看影片、模擬問答，逼自己把每一句話練到滾瓜爛熟，這條路沒有人幫助她，只能靠自己走。

薛楷莉記住自己走來的每一步，回首到路艱辛，她感謝路上所有幫助她的人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）薛楷莉記住自己走來的每一步，回首到路艱辛，她感謝路上所有幫助她的人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

護理人生的第一份工作是偏遠醫院的夜班護理師，她說：「夜班的生活完全顛倒，但我白天還要照顧孩子，週末還得帶她去買菜。常常開車時昏昏沉沉，身體很累，心裡更累。」一年後生活終於出現變化，她遇上一位越南裔且承認她台灣護理經驗的貴人，獲得美國PACU（術後恢復室）工作。薛楷莉指出：這位貴人每天凌晨四點到醫院、下午三點才離開，是個從不請病假的主管，也是一位兩個孩子的媽媽。她感激說：「我第一次真正踏進美國重症醫院相關單位工作，這段經歷對我意義重大」。

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薛楷莉說昨（21）日是這位貴人在單位上班的最後一天，所以即使薛楷莉當日沒有上班，仍撐住腰傷開車一小時為她送別，並感謝她昔日提供機會。

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