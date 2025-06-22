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Lisa愛Labubu 貴婦名媛也著迷請上桌

BLACKPINK的Lisa是Labubu的狂粉。（翻攝自網路）BLACKPINK的Lisa是Labubu的狂粉。（翻攝自網路）

〔記者胡如虹／台北報導〕韓國當紅女團BLACKPINK的成員Lisa愛Labubu，台灣貴婦名媛也一樣抗拒不了Labubu的魅力！名舞蹈家曹金鈴和貴婦閨密聚餐，Labubu國王和皇后變成了主角，大家爭相與Labubu國王和皇后合照。

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BLACKPINK的Lisa常在愛馬仕、LV包包上掛著有著尖耳朵、大眼睛，以及一排9顆尖尖的牙齒的可愛吊飾Labubu，讓Labubu因而聲名大噪，不僅時尚教主藍心湄和最美麗的歐巴桑陳美鳳是Labubu迷，台灣貴婦圈也迷上Labubu，而且因為Labubu採盲盒行銷，想要擁有特別款的Labubu，除了幸運之外，還要有財力，才能擁有隱藏版或是特別款的Labubu。

曹金鈴（左）和閨密聚會，Labubu變成了主角。（記者胡如虹攝）曹金鈴（左）和閨密聚會，Labubu變成了主角。（記者胡如虹攝）

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曹金鈴日前和貴婦閨密聚餐，名牌包上就掛著Labubu，她的Labubu是侄孫女曹晶晶赴美國上大學前送給她的，因為曹晶晶買的盲盒有重複的Labubu，就把多的Labubu送她，她笑說她出門前還忘了給Labubu穿衣服，有點不意思。而長庚生技的王瞶英除了LV包包上掛著Labubu象棋大冒險系列的皇后，手上還抱著國王，因為Labubu國王和皇后實在太可愛，每個人都爭相跟Labubu合照，成了貴婦聚會上的新寵兒。

Labubu也是貴婦的寵兒，還可以跟貴婦一起上桌用餐。（記者胡如虹攝）Labubu也是貴婦的寵兒，還可以跟貴婦一起上桌用餐。（記者胡如虹攝）

王瞶英表示，她的Labubu都是友人送的，聽說Labubu國王跟皇后市場上缺貨，有錢都買不到，讓她很感謝朋友願意割愛。所以最近帶著帶Labubu國王跟皇后出門時，都特別寶貝，不但讓它們坐在副駕駛座上，和閨密聚會用餐時，Labubu國王跟皇后也有座位，可以跟大家一起用餐。

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