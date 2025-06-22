會唱U-KISS神曲？李濬榮宣布7月來台 遭起底竟是「IU男友」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男星李濬榮將於7月27日晚上在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人粉絲見面會，由於他已經28歲，這也是他入伍前難得與台灣粉絲近距離互動的機會，是否會獻唱U-KISS時代的歌曲，令人期待。

李濬榮因演出《苦盡柑來遇見你》的IU男友，成為讓人又愛又恨的存在。（SHOWOFFICE提供）

李濬榮出道超過十年，1997年出生的他，在2014年以藝名Jun加入男團U-KISS出道，擔任主Rapper。2017年參加選秀節目《The Unit》，以第一名之姿成為限定男團UNB成員，並擔任主唱。2021年起正式展開個人活動，持續累積作品與人氣。

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近年來，李濬榮在戲劇領域的表現廣受肯定，於話題韓劇《苦盡柑來遇見你》中，他飾演女主角IU大學時期的男友朴英凡，溫柔外表又略顯依賴的「媽寶男友」形象，詮釋初戀遺憾與現實拉扯，引發觀眾高度共鳴。

李濬榮將在7月舉行粉絲見面會。（SHOWOFFICE提供）

而在動作校園劇《弱美男英雄 Class 2》中則挑戰情緒層次更為複雜的角色金成帝，展現不一樣的戲劇張力。具備高度可塑性的他，被譽為「劇拋臉」演員，總能從截然不同的角色設定中，展現獨特魅力與存在感。李濬榮近期主演韓劇《24小時健身俱樂部》，播出後廣受矚目。

除了演員身分，李濬榮也以畫家名「준0（JUN-zero）」展現藝術才華。曾於舉辦過畫展，也親自繪製個人專輯《Gallery》封面。

李濬榮帥氣十足。（SHOWOFFICE提供）



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李濬榮近期也參與了客家電視全新實境行旅節目《細細山路私密達》的拍攝，與韓國女星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉一同踏上台灣的深度旅程。首次來台便投入節目拍攝，他也坦言心情既緊張又有些害羞，他表示：「之前鄭恩地曾推薦過我台灣的水餃和牛肉麵很好吃，我已經喝到珍珠奶茶了！真的非常期待能到台灣與粉絲見面。」

活動門票將於7月5日午1點透過遠大售票系統平台及全台7-11 ibon機台開賣，更多活動詳情，請關注主辦單位SHOWOFFICE社群。

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