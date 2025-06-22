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傑尼斯出身老牌偶像騷擾女主播 得意忘形遭炎上

老牌偶像田原俊彥（左）對TBS電台主播山本惠里伽進行騷擾。（本報合成圖，翻攝自X）老牌偶像田原俊彥（左）對TBS電台主播山本惠里伽進行騷擾。（本報合成圖，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原傑尼斯事務所（現名：星達拓）老牌偶像田原俊彥，昨（21）日慶祝以歌手身分出道45週年，不過他罕見的相當低調，原來本月15日他上電台節目時，竟對年紀與女兒相當的電台女主播伸出鹹豬手並開黃腔，連日受到批評，田原俊彥今（22）出席新歌發行活動親自賠罪，並表示自己太過得意忘形。

TBS電台主播山本惠里伽年紀與田原俊彥女兒田原可南子同為31歲。（翻攝自X）TBS電台主播山本惠里伽年紀與田原俊彥女兒田原可南子同為31歲。（翻攝自X）

64歲的田原俊彥在演藝圈活躍，同時跨足偶像歌手、演員、藝人，粉絲都暱稱他「小俊（トシちゃん）」。15日他上由「爆笑問題」太田光、田中裕二主持的TBS電台節目，女主播山本惠里伽正在讀田原俊彥的簡歷，不知為何突然說了一聲：「不要摸我」，現場爆笑出聲。原來田原俊彥趁著山本惠里伽沒注意的時候，摸了她一把，還得意洋洋地說：「我剛剛摸她的手」，沒想到田原俊彥並未停止，二度觸摸山本惠里伽遭到制止：「這樣不行，我真的不會念下去了，真的不會念了」。

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節目繼續進行下去，聊起田原俊彥稍早在J1足球聯賽中場表演，大家看到新聞照片讚嘆他的舞蹈，表示「腿抬得很高」，田原俊彥脫口說出「中間的腿（指男性生殖器）可以抬得更高呢」，山本惠里伽直言說：「請不要這樣，很尷尬」。

田原俊彥稍早在J1足球聯賽中場表演舞蹈，腿抬得極高。（翻攝自X）田原俊彥稍早在J1足球聯賽中場表演舞蹈，腿抬得極高。（翻攝自X）

節目播出後，網友挖出田原俊彥不僅對女主播開黃腔，對男偶像也有過激言論，更痛批他是「昭和時代留下來的殘渣」，今日他道歉時除了認為自己當時太過得意忘形之外，也表示自己會努力更新到令和時代。

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被騷擾的女主播山本惠里伽的年紀與田原俊彥女兒田原可南子同為31歲，網友譏諷他：「你女兒有這樣的爸爸不覺得丟臉嗎？」TBS電台20日也發表聲明，表示：「本月15日播出的節目中，出現男嘉賓行為過當、觸碰女主播的場面，男方已道歉，身為節目製作與播出單位，TBS電台會負起責任」。

田原俊彥為不當行為道歉，並表示會盡量注意自己的言行。（翻攝自X）田原俊彥為不當行為道歉，並表示會盡量注意自己的言行。（翻攝自X）

今田原俊彥宣傳新單曲時，表示自己15年來都會上該節目，跟主持人太田光也經常挨罵，因為玩得太開心，一時得意忘形，沒有注意自己的言行，沒想到卻收到網友投訴，深感時代不一樣了。田原俊彥道歉：「我會更新到令和時代，雖然可能無法達到100％，會盡量注意自己的言行，這次很抱歉驚擾大家。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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