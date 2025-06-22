空姐變藝人 超狂發言：收經濟艙名片只想丟掉

吉本興業藝人「CRAZY COCO」曾經擔任外資航空公司空姐。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經擔任外資航空公司空姐，現在隸屬於吉本興業的藝人「CRAZY COCO」，近日在朝日電視台節目《見取り図じゃん》當中，談到自己當空姐時的見聞與趣事，她特別提到經常在飛行途中收到旅客遞來的名片，直言快語的她竟說出：「若年收入沒有超過2000萬日圓（約新台幣420萬元）以上，我是不可能真的留下名片」，引發輿論熱議。

CRAZY COCO因為過去任職商務艙時，年薪高達750萬日圓（約新台幣157.5萬元）。（翻攝自X）

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當日節目話題為「小聲才敢說的女子話題」，CRAZY COCO因為過去任職商務艙時，年薪高達750萬日圓（約新台幣157.5萬元），所以表示有很多乘客在經濟艙遞名片給她，表示想要認識的行為感到相當迷惑及困擾，當時她絲毫不避諱地說：「我很感謝大家的美意，但在經濟艙遞名片的行為，讓人摸不著頭緒」。

任職商務艙的CRAZY COCO收到經濟艙乘客自信滿滿的地上名片：「老實說，我通常轉身就丟掉了」。（翻攝自X）

接著，她解釋，商務艙乘客與經濟艙最大的差異就在於商務艙有專屬空姐服務，空間也相對隱密，如果有乘客遞名片給她，比較沒那麼顯眼。經濟艙乘客眾多，互動也都曝光在大眾視野內，因此難免感到尷尬，CRAZY COCO忍不住說：「在經濟艙收到名片時，我都會想：你到底了解我什麼？」她也補充，有時候任職商務艙的她也會被臨時指派到經濟艙支援，遇到乘客自信滿滿的地上名片：「老實說，我通常轉身就丟掉了」。

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CRAZY COCO忍不住吐心聲：「講得現實點啦，沒有個年收2000萬日圓（約新台幣420萬元）以上的人，我是不可能真的把名片留著的。」

CRAZY COCO表示若年收未到2000萬日圓（約新台幣420萬元）以上，不可能把名片留著。（翻攝自X）

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