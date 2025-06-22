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娛樂 日韓

周鶴年驚人簽約金曝光 韓媒形容：虧大了

韓國人氣偶像周鶴年（左）與日本女星明日花綺羅兩人私交甚篤。（本報合成圖，翻攝自IG）韓國人氣偶像周鶴年（左）與日本女星明日花綺羅兩人私交甚篤。（本報合成圖，翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣偶像周鶴年與日本女星明日花綺羅兩人私交甚篤，兩人親密擁抱照片曝光後，周鶴年強烈否認兩人進行性交易，但卻被公司要求退團並賠償20億韓圜（約新台幣5千萬元）。面對高額賠償金，周鶴年不斷喊冤，今（22）他的身家還被韓媒曝光他目前的身價，數字令人驚訝。

日媒《週刊文春》拍到周鶴年（左）從背後熊抱明日花綺羅。（翻攝自X）日媒《週刊文春》拍到周鶴年（左）從背後熊抱明日花綺羅。（翻攝自X）

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周鶴年2024年12月剛與One Hundred Label簽約，拿到15億韓圜（約新台幣3千230萬元）簽約金，如今公司僅要求他歸還當初的簽約金，其餘部分才是賠償金。據韓媒報導，THE BOYZ自2024年12月8日起離開前公司，改與One Hundred Label簽約，合約日期到2027年12月7日，周鶴年個人簽約金就拿了15億韓圜。簽約至今不到190日，周鶴年就出事，依比例計算，周鶴年簽約金還剩下12億3千萬韓圜（約），才會出現歸還12億3千萬韓圜合約金，剩下7億7千萬韓圜（約新台幣2千萬元）才是求償金。

周鶴年簽約時個人的簽約金高達新台幣2650萬元左右。（翻攝自IG）周鶴年簽約時個人的簽約金高達新台幣2650萬元左右。（翻攝自IG）

韓媒認為近8億韓圜的賠償金其實並不算高，但對於THE BOYZ的形象卻有重大損害，所屬經紀公司受到的商業利益打擊更難以估計。許多網友得知周鶴年身家後，都非常驚訝：「不知道他賺得這麼多。」

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