國分太一闖大禍？ 前日媒記者爆料做了什麼

日本「國民男團」TOKIO前成員國分太一素以「零負評」著稱，日前卻傳出涉及重大案件。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本「國民男團」TOKIO前成員國分太一素以「零負評」著稱，日前卻傳出涉及重大案件，甚至被踢出30年招牌節目《THE！鐵腕！DASH！！》。日本電視台隨後召開記者會，社長福田博之表示國分太一「多次違規」，但並不會提出告訴，國分太一本人也向電視台謝罪。但是國分太一究竟做錯了什麼？對此，仍讓人一頭霧水，前《週刊文春》記者出面爆料，指出國分太一涉及嚴重職場霸凌甚至動手打人。

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福田博之在記者會上僅透露「確認國分太一曾多次違反規範」，卻沒有說清楚違反何規範？日本娛樂圈則傳出國分太一使用通訊體傳送猥褻影片給節目工作人員，並要求對方也回傳猥褻圖片。

前《週刊文春》王牌記者表示：國分太一出的事的確和《THE！鐵腕！DASH！！》有關。（翻攝自IG）

前《週刊文春》王牌記者中村龍太郎昨（21）在節目上表示，早在日本電視台行動之前，媒體圈就流傳「國分太一出事了」，他詢問同業後，大家都表示不知內情。20日中村龍太郎採訪得知，由於該事件都是日本電視台自行進行內部調查，所以記者會上日本電視台社長什麼都沒透露，外界對於確實發生什麼事也摸不著頭腦，不過，他掌握消息，國分太一出的事的確和《THE！鐵腕！DASH！！》有關，據說是國分太一與節目工作人員發生職場霸凌，且情節嚴重，根據中村龍太郎採訪，受訪者表示有動手打人的意思。

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據說是國分太一與節目工作人員發生職場霸凌，且情節嚴重。（翻攝自X）

中村龍太郎也針對日本電視台社長在記者會上多次強調「基於保護隱私無法回答」表示不滿，他批評：「那場記者會到底為何舉行？如果不說的話不如不要開記者會」，他更進一步強調：「最重要的是到底發生什麼事？這才是外界想知道的關鍵點，就算只能說一部份，也該說清楚才對。」

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