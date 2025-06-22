Netflix虛擬男團爆紅！Saja Boys竟藏韓團成員 原型還是車銀優

《Kpop 獵魔女團》中的「Saja Boys」掀起熱烈討論。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》（K-POP Demon Hunters）最近引發熱烈討論，英文配音找來韓劇男神安孝燮，片中的惡魔男團「Saja Boys」戲裡戲外都受到歡迎，且原來其中一位演唱者竟是男團U-KISS的Kevin。

《Kpop 獵魔女團》在網路上掀起討論。（Netflix提供）

《Kpop 獵魔女團》以現今最流行的韓國娛樂圈為題材，展開一場斬妖除魔的決鬥。主角為三人女團「Huntrix」，根據《forbes》報導，導演Maggie Kang參考了ITZY、BLACKPINK和TWICE等女團。

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站在女團對立面的是惡魔男團「Saja Boys」，由Jinu、Abby、Mystery、Romance和Baby組成，他們最近以一首《Soda Pop》逐漸受到矚目。

《Kpop 獵魔女團》「Saja Boys」的靈感來自於多個韓國男團，有秀肌肉的，也有可愛擔當。（翻攝自YouTube）

導演Maggie Kang從小就喜歡韓流，一代團的H.O.T、徐太志與孩子們都是她的心頭好。Maggie Kang透露，「Saja Boys」的靈感來自於TXT、BTS、ATEEZ、BIGBANG 和 Monsta X等韓國團體，通常韓團當中有一個露腹肌擔當，還有一個是浪漫的類型，Baby雖然是是團體中的忙內（老么）很可愛，但又擔任Rap的位置，似乎想創造反差萌感。

《Kpop 獵魔女團》「Saja Boys」振宇的配音是安孝燮。（翻攝自YouTube、采昌提供）

《Kpop 獵魔女團》「Saja Boys」的振宇原型正是車銀優。（翻攝自IG、YouTube）

「Saja Boys」中的振宇靈感來源是車銀優、南柱赫，希望把振宇這個角色塑造的非常標準的韓系，所以才讓他有深色的頭髮。而最後找來男神安孝燮配音，他的英文嚇嚇叫，完全沒有問題，不過在唱歌的部分，振宇則是由Andrew Choi負責。

U-KISS的Kevin為《Kpop 獵魔女團》「Saja Boys」的Mystery獻唱。（翻攝自IG、YouTube）

其中的Mystery，歌唱部分竟然是交給U-KISS的Kevin，U-KISS是在2008年出道的二代團，當年紅到不行，幾乎人人會唱他們的夯曲《好欺負嗎？》，抒情曲《0330》也是經典中的經典。而Kevin是隊內的主唱之一，因為英文見長，一直都有在接以英文主持的韓國音樂節目，擁有不少死忠粉絲。

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