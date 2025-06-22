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館長鬼轉頌中「活成了黃安」 沈榮欽狠戳痛處：操作終將失敗

沈榮欽痛斥館長（左）鬼轉頌中的行徑，將如同黃安（右）的結局註定失敗。（本報組合資料照）沈榮欽痛斥館長（左）鬼轉頌中的行徑，將如同黃安（右）的結局註定失敗。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣，本月更自詡到中國當「和平大使」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（22日）狠戳館長的行徑與當年的黃安如出一轍，點出2人共同的爭議與動機。

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沈榮欽指出，黃安當年憑《新鴛鴦蝴蝶夢》爆紅卻難再創佳作，加上得罪吳宗憲等大哥，逐漸在台灣演藝圈失勢，才轉而前往中國發展。他引用黃國倫爆料稱，《新鴛鴦蝴蝶夢》疑似抄襲日本音樂團體S.E.N.S.作品《Happy Arabia》，只是剛好搭上《包青天》熱潮而走紅，之後黃安無代表作，才轉向用「舉報台灣藝人」換取中國關注。

沈榮欽認為，黃安自封「台獨剋星」，頻繁在微博上檢舉台灣藝人，誇大政治符號為台獨，只為在中國獲得舞台，不過靠政治馬屁無法彌補才華貧瘠，黃安僅短暫受邀參與中國節目，最終仍遭冷落，為求翻紅甚至在2016年總統大選前舉報周子瑜台獨，反而引爆台灣民憤，幫蔡英文助選成功，拍錯馬屁不僅無益，還進一步被台灣輿論唾棄。

原先反共的館長近年來立場大鬼轉。（資料照，記者朱沛雄攝）原先反共的館長近年來立場大鬼轉。（資料照，記者朱沛雄攝）

對比館長近來言行，沈榮欽直指其模式幾乎如出一轍，不僅辱罵吳宗憲而遭判刑、賠償，還試圖拉攏中國網友出征吳宗憲，仿若「黃安2.0」，他預測館長將繼續以辱台舔中言論取悅中國市場，開設抖音帳號當作轉型跳板，但在當前中國經濟低迷、美中局勢緊張的情況下，這種短線操作難以持久，終將失敗。

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最後，沈榮欽語帶諷刺指出，館長終將步上黃安後塵，預計繼續以「辱台舔中」的言論獲取中國歡心，但是這股熱潮帶來的利益恐怕也難持久，直到在中國嚐到「社會主義鐵拳」後，再回台灣暢談心境轉變也不足為奇，最後他狠戳館長痛處直言「最終還是活成黃安的樣子！」

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