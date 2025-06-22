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直播主自拍郭昱晴遭批「公審」 社群發文440字澄清

曾演出偶像劇《麻辣鮮師》，並以「萬人美」老師一角令觀眾印象深刻的民進黨立委郭昱晴（右），圖左為謝祖武。（翻攝自臉書）曾演出偶像劇《麻辣鮮師》，並以「萬人美」老師一角令觀眾印象深刻的民進黨立委郭昱晴（右），圖左為謝祖武。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出偶像劇《麻辣鮮師》，並以「萬人美」老師一角令觀眾印象深刻的民進黨立委郭昱晴，今（22）日在社群嚴肅發文澄清，近日有男子於台北市中山區四平商圈使用手機直播，當時她在公園看到一名男子持手機拍攝，她擔心現在的孩童與家長恐無意間入鏡，故上前提醒避免拍到孩子臉部，沒想到卻被男子友人誤會，覺得郭昱晴行為事「獵巫」。

郭昱晴看見男子持手機自拍，上前提醒避免拍到孩子臉部，被誤會「獵巫」。（翻攝自臉書）郭昱晴看見男子持手機自拍，上前提醒避免拍到孩子臉部，被誤會「獵巫」。（翻攝自臉書）

郭昱晴強調，提醒的過程理性平和，事後也將相關畫面加上馬賽克處理，沒有將該男子個資曝光。對於她發文下的留言以及男子友人在網路上的指教批評，甚至謾罵與指謫，郭昱晴表示她都尊重，但她想強調：「提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫」。

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郭昱晴認為在學校、公園等公共空間，每個人都有責任提高警覺，更希望己方能在學校周邊多加巡邏，讓家長、孩子更安心。對於自己善意的提醒在網路上可能被誤解，郭昱晴相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。

郭昱晴相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。（翻攝自臉書）郭昱晴相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。（翻攝自臉書）

針對男子及其友人可能因為被提醒感到不舒服，郭昱晴表示能理解但並非她本意，且郭昱晴也沒有指控行為不當，只是想要提醒社會安全靠大家共同留意。郭昱晴再次表示：「提醒不等於獵巫，謝謝大家願意理解」。

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