10個同梯狂蹭他！TEEN TOP創造老么變老大：軍中薪水都沒了

「TEEN TOP」創造（崔鍾顯）退伍後首場見面會 「The Blooming Hour」台北三創CLAPPER STUDIO綻放登場。（FU Entertainment、DJB提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TEEN TOP成員創造（崔鐘顯）退伍後首場見面會「The Blooming Hour」獻給台灣ANGEL（粉絲名），許久沒有登台演出的創造將退伍後首站留給台灣，他表示：「因為之前在台灣表演過，想延續當時的感覺，所以選擇在台灣。」更用台語高喊：「我回來了！」令全場陷入瘋狂。

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創造以個人solo單曲《It’s you》開場，興奮表示：「大家好，我是創造，過了很久讓我拿著麥克風，讓我又緊張又激動。」創造先是入境隨俗的和大家分享新學的中文詞「要確耶」，還撂台語說：「我回來了！」

TEEN TOP退伍後首登舞台，創造誠意滿滿中文、台語全都來。（FU Entertainment、DJB提供）

被問到是不是每個男生退伍後都愛講「當兵」的事情，創造立刻表示認同，透露當兵期間，放假回家家人問他問題，都會不自覺得用「報告」的語氣回答，不像入伍前都會有親切的問候語。在韓國當兵期間，可以向部隊申請外出，創造時常申請外出喝咖啡，但在團內是忙內（老么）的他，在部隊中變成了前輩，同梯們知道創造申請外出都搶著跟他一起，常常10幾個人一起外出，愛護晚輩的創造因此荷包失血常常請客，搞笑說：「我在軍中的薪水都不見了。」

TEEN TOP創造剛退伍自豪體力沒問題，踢毽子卡關自請懲罰爲粉絲謀福利。（FU Entertainment、DJB提供）

剛退伍的創造在遊戲環節，要一口氣完成踢毽子、跳繩和拍羽球各30下的挑戰，且一關失敗就要重新來過，他原先自信現在體能極佳，直呼：「太簡單了！一定能為ANGEL謀取福利。」卻在第一關踢毽子就卡關，挑戰兩輪依然失敗，但為了ANGEL們的福利，接受懲罰讓踢毽子的次數下修到10次，1分鐘內就挑戰成功。

TEEN TOP創造想斜槓挑戰演動作片，不排斥首部作品有吻戲，粉絲聽到大聲喝止妙回，如果因為角色需求，要被打的很慘完全沒問題。（FU Entertainment、DJB提供）

在第二輪遊戲，創造要一邊畫畫一邊回答問題，接受訪問時表示想演戲的他，除了想演動作片外，竟還想挑戰演反派，相當有企圖心。不過，主持人加碼問第一部戲就有吻戲可以嗎？創造說當然沒問題，ANGEL卻不同意，但是如果因為角色需求，要被打的很慘完全沒問題，讓創造哭笑不得。

TEEN TOP創造專程練中文歌挑戰吳克群經典情歌《為你寫詩》獻ANGEL。（FU Entertainment、DJB提供）

進入演出環節，回歸本業的創造獻唱solo單曲《Rose》和4名舞者帥氣登場，立刻引發全場尖叫，隨後以抒情歌《Hurting u》又讓滿場ANGEL聽得如癡如醉。隨後，創造帶著舞者再度登場用《기다려》為見面會畫下結尾，ANGEL也聰明的高喊安可，創造再度登上舞台，驚喜選唱吳克群的《為你寫詩》，為了這次台灣見面會練中文歌，全場再度陷入瘋狂，創造也相當寵粉的連唱兩次《為你寫詩》跟ANGLE一起大合唱，最後用久違的大合照為見面會畫下完美句點。

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