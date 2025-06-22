蹦闆砸1.4億再開店！旗下產業全獲利 堅持不設停損點

蹦闆花新台幣1.4億開精品店。（蹦闆提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕從精品代購起家的人氣網紅蹦闆成功打造個人品牌，除最拿手的精品代購外，還有投資火鍋店、飲料店、小吃店、酒商、花藝店以及營造建築業等副業，日前更耗資新台幣1.4億元，在桃園精華地段開設了全新精品實體店面。

關於店面，蹦闆笑說：「這次裝潢就花2000萬，是真金白銀買下來的地，因為我想在地深耕，提供大家最安心的實體體驗。」至於三間舊店？蹦闆也笑說：「我對它們一樣用心啦！手心手背都是肉啦！」

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蹦闆成功光環下，是無數血汗與經驗凝聚而成，除了最拿手的精品代購外，蹦闆還有投資不少副業，包含火鍋店、飲料店、小吃店、酒商、花藝店以及營造建築業等，範圍可謂多采多姿！日前蹦闆耗資新台幣1.4億，在桃園精華地段開設了全新實體店面「伊果精品」，直接提供客戶來店面看好、看滿，親自鑑賞好物的機會！

蹦闆已有億萬身家。（蹦闆提供）

回顧當年入行原因，蹦闆透露原本在百貨工作，加上女友接觸代購，他一腳踏入研究市場與消費者心理，笑說自己是「無痛轉職」。如今店內陳列除了精品包款，還加入不少公仔珍藏，他坦言：「我對『斷、捨、離』做得很好，公仔對我來說就是商品，不會捨不得賣。我連年輕時的情書都早丟了。」

身為寵客魔人，蹦闆對假貨零容忍，堅持透明定價與親切互動，「現在很多顧客都變朋友了，來店裡聊一整天是常有的事！」他認為信任與口碑才是最大資產，「說真的，賺錢很重要，但我最大的成就感，是來自照顧好我的員工，跟讓客人願意再回來。」

近期為新店拍攝西裝照被讚男神，蹦闆笑說：「這次展店每一分預算都『難省』，但如果能讓客人開心、有信任感，我覺得比單純賺錢更值得。」至於是否設停損點？他坦言目前旗下產業全都獲利，「不過盈虧不能只看金錢，真正的贏家是照顧到人心。」

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